CVC Capital Partners guarda ancora una volta allo sport come asset finanziario di lungo periodo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il fondo di private equity sta lavorando a un’operazione per raccogliere 2,75 miliardi di euro facendo leva sulla propria piattaforma sportiva Global Sports Group (GSG), che riunisce le partecipazioni del gruppo in alcuni dei principali campionati e competizioni internazionali.

Il finanziamento, destinato a investitori istituzionali, sarebbe strutturato su più scadenze – cinque, dieci e fino a venticinque anni – e, aspetto particolarmente rilevante, dovrebbe avere un rating investment grade (debitore affidabile, rischio contenuto). Un elemento non comune per il mondo del private equity, che solitamente si finanzia a costi più elevati e con debito sub-investment grade (rischio più elevato).