Da nuovi spazi all’IA: la Bocconi lancia il piano strategico 2026-2030

« La trasformazione tecnologica richiede un ripensamento realistico del modo in cui prepariamo le nuove generazioni », spiega Andrea Sironi , presidente della Bocconi. « Per noi significa unire tecnologia, competenze umane e metodo scientifico ». Il Piano si articola su tre direttrici principali: Science led, Human centred e AI ready .

L’Università Bocconi di Milano guarda al futuro con un Piano Strategico ambizioso per il periodo 2026-2030 , disegnando la propria evoluzione in un contesto globale in rapido cambiamento. Tra trasformazioni tecnologiche, tensioni geopolitiche e concorrenza internazionale, l’ateneo milanese intende rafforzare la propria centralità nella produzione scientifica, valorizzare le competenze umane più difficilmente sostituibili e prepararsi alle sfide dell’intelligenza artificiale.

Science led: ricerca rigorosa come motore dell’eccellenza

Al centro della strategia c’è la ricerca scientifica, considerata il principale fattore distintivo dell’Ateneo. «Essere science led significa produrre conoscenza affidabile, multidisciplinare e di impatto», sottolinea il rettore Francesco Billari. La Bocconi punta a consolidare la leadership nelle scienze sociali quantitative e comportamentali, con la nascita del Dipartimento di Scienze Cognitive entro il 2027 e lo sviluppo di laboratori interdisciplinari come:

INSPIRE, per la valutazione dell’impatto delle politiche sociali;

Collaborative AI Lab (COAI), sull’interazione uomo-macchina;

AI in Social Sciences Lab (AISSL), per applicazioni dell’AI nelle scienze sociali.

Il Piano prevede inoltre il rafforzamento della PhD School, con borse estese al quinto anno e l’obiettivo di formare 70 dottorandi l’anno entro il 2029/30, oltre a un aumento del 20% dei progetti europei e internazionali entro il 2030.

Human centred: le competenze non delegabili

La seconda direttrice punta sul valore strategico del talento umano, in un mondo in cui l’AI amplifica capacità e bias. «Investire nell’umano significa preparare cittadini e professionisti capaci non solo di usare gli strumenti, ma di orientarne l’impatto», osserva Billari.

Tra le azioni chiave:

introduzione del corso Cognition and Behaviour per tutti gli studenti triennali;

nuovi corsi su decisioni, emozioni, organizzazioni e policy;

sviluppo di laboratori sulle future skills in collaborazione con almeno 20 imprese;

potenziamento della mobilità internazionale, delle borse di studio e delle iniziative di terza missione come Articolo 34, dedicato alla mobilità sociale.

L’obiettivo è creare un ecosistema in cui creatività, pensiero critico, inclusione e imprenditorialità siano centrali nella formazione.

AI ready: integrare l’intelligenza artificiale in didattica e ricerca

L’AI non è vista come semplice strumento, ma come condizione strutturale per il futuro della didattica e della ricerca. Essere AI ready significa:

sviluppare competenze quantitative e digitali;

comprendere limiti, bias e rischi degli algoritmi;

aggiornare i metodi di insegnamento per guidare consapevolmente l’uso dell’AI.

Tra le azioni previste: primo anno comune dei trienni con corsi obbligatori in AI e scienze cognitive, aggiornamento dei corsi core entro il 2029, creazione di un Advisory Committee su AI ed etica, e potenziamento delle infrastrutture di High Performance Computing.

Campus e sostenibilità: la cornice del cambiamento

Il Campus 2030 rappresenta il cuore fisico del Piano, con nuovi spazi di studio, socialità e servizi, inclusa la costruzione di un asilo nido e nuovi edifici didattici. La sostenibilità è integrata: neutralità carbonica, mobilità sostenibile, gestione energetica efficiente e politiche smoke-free. «Il campus non è un semplice contenitore, ma un fattore abilitante della qualità della vita universitaria e della nostra capacità di crescere come comunità», sottolinea Riccardo Taranto, managing director.

Verso il 2030

Il Piano 2026–2030 della Bocconi punta a costruire un ateneo globale, accessibile, sostenibile e attrattivo per talenti da tutto il mondo, capace di combinare rigore scientifico, competenze umane e intelligenza artificiale. «Tecnologia, capacità umane e scienza sono le leve con cui affrontiamo i prossimi anni. Il Piano nasce da questo equilibrio e dal nostro impegno a interpretare i cambiamenti con responsabilità e visione internazionale», conclude Sironi.