Milan, tra campo e futuro societario: Cardinale è sbarcato a Milano 

Il Milan è pronto ad affrontare la fase più calda della propria stagione. Non soltanto sul campo – dove i rossoneri sono attualmente in corsa per lo Scudetto, distanti di tre punti dall’Inter –, ma anche a livello societario. Nelle scorse settimane, Calcio e Finanza ha rivelato che RedBird Capital, il fondo di Gerry Cardinale proprietario del club rossonero, è alla ricerca di un finanziamento per chiudere il vendor loan con il fondo Elliott (precedente proprietario del Milan, con il quale ci fu il passaggio di consegne nel 2022).
Nell’editoriale di inizio gennaio, Calcio e Finanza ha poi anticipato trattative spedite con il gruppo di private credit Manulife Comvest, sottolineando cosa significhi la mossa del rifinanziamento per il Milan, ma anche per la stessa RedBird e per il fondo Elliott, alla luce della situazione economica attuale e di un progetto stadio insieme all’Inter che oggi sembra essere più concreto che mai.
Un momento cruciale che Gerry Cardinale ha voluto seguire da vicino in prima persona. Il fondatore di RedBird, come appreso da Calcio e Finanza, si trova infatti in questi giorni a Milano nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda, dopo quello di Londra legato al progetto di NBA Europe e che potrebbe coinvolgere il fondo e il club rossonero. La presenza di Cardinale conferma una vicinanza costante al Milan e un rapporto continuo e strutturato con il management.
Il Milan infatti rimane infatti un progetto prioritario all’interno dell’ecosistema RedBird, su cui Gerry Cardinale ha una visione chiara e – come spiegato anche in altre occasioni – un impegno di lungo periodo, considerando che la fondamentale partita per il nuovo stadio deve ancora essere chiusa.
Un progetto che si affianca alla volontà di continuare ad accrescere i ricavi – arrivati quasi a quota mezzo miliardo nell’ultimo esercizio, seppur spinti in parte dalle plusvalenze – e di trovare sempre nuove sinergie dell’ecosistema RedBird. Una visita dunque coerente con la centralità del Milan e con un momento chiave del percorso di sviluppo del club rossonero, dentro e fuori dal campo.