Milan, tra campo e futuro societario: Cardinale è sbarcato a Milano 

Il Milan è pronto ad affrontare la fase più calda della propria stagione. Non soltanto sul campo – dove i rossoneri sono attualmente in corsa per lo Scudetto, distanti di tre punti dall’Inter –, ma anche a livello societario. Nelle scorse settimane, Calcio e Finanza ha rivelato che RedBird Capital, il fondo di Gerry Cardinale proprietario del club rossonero, è alla ricerca di un finanziamento per chiudere il vendor loan con il fondo Elliott (precedente proprietario del Milan, con il quale ci fu il passaggio di consegne nel 2022).

Nell’editoriale di inizio gennaio, Calcio e Finanza ha poi anticipato trattative spedite con il gruppo di private credit Manulife Comvest, sottolineando cosa significhi la mossa del rifinanziamento per il Milan, ma anche per la stessa RedBird e per il fondo Elliott, alla luce della situazione economica attuale e di un progetto stadio insieme all’Inter che oggi sembra essere più concreto che mai.