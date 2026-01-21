Dove vedere Damac Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. Cristiano Ronaldo e compagni, dopo aver interrotto la striscia di tre risultati consecutiva, vogliono ritrovare continuità di vittorie per mantenersi nelle prime tre posizioni e provare ad accorciare sulla capolista Al Hilal.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Damac Al Nassr tv streaming , 17esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Damac Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Damac e Al Nassr si giocherà al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha, mercoledì 21 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Dove vedere Damac Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Damac-Al Nassr sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento. Infatti, dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League avrà ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.