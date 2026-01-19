Sportitalia, serata storica con la Coppa d’Africa: in prima serata share più alto di Rai2, La7 e Rete4

Il match, conclusosi con la vittoria del Senegal dopo i tempi supplementari, ha fatto registrare tra le 20 e le 23 un ascolto medio di 903.132 telespettatori, con uno share complessivo del 4,7%, con 901.850 spettatori e il 4,64% in particolare tra le 20 e le 22.55.

La finale della Coppa d’Africa entra nella storia anche sul fronte televisivo. La sfida tra Senegal e Marocco, trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre, ha regalato a Sportitalia il miglior risultato di sempre per un singolo evento, confermando il canale come uno dei protagonisti assoluti della serata televisiva.

Il picco massimo è stato raggiunto alle 22:53, nei minuti più tesi della finale: 1,4 milioni di telespettatori e uno share dell’8%, dato che ha consentito a Sportitalia di affiancare Italia Uno e di diventare la quarta rete nazionale per quota di share in quel momento.

Particolarmente significativo anche l’andamento nella fascia oraria più competitiva, nonostante la concorrenza diretta della Serie A con Milan-Lecce. Dalle 22 alle 22:30 l’ascolto medio è stato di 1,140 milioni di telespettatori (share 6,02%), salendo ulteriormente tra le 22:30 e le 23 fino a 1,214 milioni (share 6,89%).

Il trend di crescita di Sportitalia è ancora più evidente entrando nel dettaglio delle fasce orarie e dei day part. Nella fascia 20:00–23:00, l’emittente sportiva ha fatto registrare 903.132 spettatori medi con il 4,7% di share, posizionandosi sesta rete nazionale, alle spalle solo dei grandi canali generalisti.

Il risultato migliora ulteriormente restringendo l’analisi alla fascia 21:00–23:00, dove Sportitalia sale a 995.774 spettatori medi e al 5,2% di share, consolidando il sorpasso su Rete 4, La7, Rai 2 e Tv8, in quello che è il dato forse più clamoroso nel confronto diretto con le reti generaliste. Nella fascia 21-23, infatti, Sportitalia ha fatto segnare uno share superiore di 2-3 punti rispetto a Rai2, La7 e Rete4, un risultato di assoluto rilievo per un canale tematico e sportivo.

Ancora più significativo il dato minuto per minuto, che fotografa l’effetto traino del match e dei suoi momenti decisivi. Tra le 21:30 e le 21:59 Sportitalia supera i 913 mila spettatori con il 4,49% di share, per poi oltrepassare quota 1,14 milioni nella fascia 22:00–22:29 (share al 6,02%) e arrivare al massimo tra le 22:30 e le 22:59, con 1.214.727 spettatori medi e una share del 6,89%.

Numeri che come detto permettono all’emittente di toccare un picco superiore all’8% di share nei minuti finali, entrando stabilmente nel gruppo delle prime reti nazionali nel cuore del prime time.

Ottime anche le performance sul target commerciale: tra le 22 e le 23, nel segmento maschile 25-54 anni, Sportitalia ha raggiunto uno share del 9,84% con un ascolto medio di 1,026 milioni di telespettatori, confermando la forte capacità di attrazione della Coppa d’Africa su un pubblico strategico per il mercato pubblicitario.

La finale ha così coronato il successo televisivo dell’intera 35ª edizione del torneo, facendo segnare un’audience superiore del 65% rispetto alla finale del 2024, anch’essa trasmessa da Sportitalia. Un risultato che certifica non solo la crescita della competizione africana in termini di interesse, ma anche il ruolo sempre più centrale di Sportitalia nel panorama televisivo sportivo italiano.