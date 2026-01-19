Caso CR7, la Juventus non molla: il club valuta il ricorso in Cassazione

Nuovo capitolo del caso Juventus–Cristiano Ronaldo. Il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato dal club bianconero e confermato il lodo arbitrale sugli stipendi del periodo Covid, riconoscendo al calciatore portoghese — che oggi indossa la maglia dell’Al-Nassr — il diritto a trattenere i 9,8 milioni di euro già incassati, oltre agli interessi, e condannando la società anche al pagamento delle spese legali.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la sentenza passerà ora al vaglio dei legali del club bianconero, con la società che valuterà un ricorso in Cassazione. La decisione non avrà effetti sui conti della Juventus, che aveva già accantonato e pagato la somma dovuta a Cristiano Ronaldo nel bilancio chiuso al 30 giugno 2024.