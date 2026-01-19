Cosenza Crotone in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per affrontare il derby calabrese valido per la 22esima giornata del girone C di Serie C. La sfida è in programma per lunedì 19 gennaio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cosenza Crotone 23 Salernitana in streaming gratis .

Cosenza Crotone in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Cosenza Crotone in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Con Cosenza-Crotone la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, si conclude. Aspettando il prossimo turno che andrà in onda sempre sulla televisione di proprietà di Comcast e il servizio streaming NOW.