Con l’inizio del nuovo anno torna il grande tennis e cresce l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Tra le domande più frequenti dei tifosi c’è quella legata a Sinner Gaston in streaming gratis, ma è importante chiarire subito un punto fondamentale: la partita non sarà disponibile in streaming gratuito.
Il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston è in programma martedì 20 gennaio alle ore 9 italiane e sarà visibile solo su piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo.
Australian Open 2026: dove vedere Sinner-Gaston
L’Australian Open 2026 è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery. Tutti gli incontri del torneo, compreso Sinner-Gaston, saranno trasmessi:
- in diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2
- in streaming integrale su HBO Max
- in streaming su discovery+
Eurosport segue l’Australian Open per il 32° anno consecutivo, con una copertura editoriale di altissimo livello. Al commento ci saranno autentiche leggende del tennis come John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett e Anne Keothavong, affiancati da talent locali come Boris Becker, Justine Henin, Alex Corretja e Roberta Vinci.
Sinner Gaston in streaming gratis: cosa c’è da sapere
Chi cerca Sinner Gaston in streaming gratis deve sapere che non esistono trasmissioni legali gratuite per questo incontro. L’unico modo per seguire il match in diretta è sottoscrivere un abbonamento a una delle piattaforme che trasmettono Eurosport o offrono il torneo in streaming.
Gli Australian Open sono disponibili anche per gli abbonati DAZN, TimVision e Prime Video Channels, tramite i canali Eurosport.
Australian Open su DAZN: l’opzione sulla piattaforma
Per chi vuole seguire l’Australian Open in diretta su DAZN, una delle soluzioni più convenienti è il pacchetto Sports (clicca qui per abbonarti). L’offerta annuale costa 99 euro (circa 8,25 euro al mese), risultando più vantaggiosa rispetto al piano mensile. Oltre all’Australian Open, il pacchetto include basket internazionale, volley europeo, NFL, boxe, UFC, ciclismo e anche il Roland Garros.
Contenuti extra e copertura completa
La narrazione degli Australian Open va oltre il campo. Eurosport propone studi pre e post partita, il programma Courtside, highlights, interviste e contenuti speciali. Tra questi spicca il documentario “The Match That Changed Tennis”, dedicato alla storica finale Djokovic-Nadal del 2012, disponibile su Eurosport e in streaming.
Chi cerca Sinner Gaston in streaming gratis deve sapere che la partita non sarà visibile gratuitamente. Tuttavia, le opzioni a pagamento offrono una copertura completa, di altissima qualità e ricca di contenuti esclusivi per non perdere neanche un colpo dell’esordio di Jannik Sinner a Melbourne.