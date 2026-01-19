Con l’inizio del nuovo anno torna il grande tennis e cresce l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Tra le domande più frequenti dei tifosi c’è quella legata a Sinner Gaston in streaming gratis, ma è importante chiarire subito un punto fondamentale: la partita non sarà disponibile in streaming gratuito.

Il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston è in programma martedì 20 gennaio alle ore 9 italiane e sarà visibile solo su piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo.