Inter Under 23 Virtus Verona in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 22esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con la Virtus Verona è in programma per domenica 18 gennaio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30 .

Inter Under 23 Virtus Verona in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Inter Under 23 Virtus Verona in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Inter Under 23-Virtus Verona, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 18 GENNAIO

Ore 12.30

ATALANTA U23-SALERNITANA

Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW

FORLÌ-SAMBENEDETTESE

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

ARZIGNANO VALCHIAMPO-L.R. VICENZA

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

PRO VERCELLI-UNION BRESCIA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

POTENZA-CASERTANA

Sky Sport 253 e NOW

PERUGIA-GUBBIO

Sky Sport 254 e NOW

TRAPANI-SORRENTO

Sky Sport 255 e NOW

SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

INTER U23-VIRTUS VERONA

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

BRA-RAVENNA

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

PONTEDERA-PINETO

Sky Sport 254 e NOW

AZ PICERNO-LATINA

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW RENATE-ALBINOLEFFE

Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

MONOPOLI-CATANIA

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

FOGGIA-GIUGLIANO

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 19 GENNAIO

Ore 20.30