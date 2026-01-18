Inter Under 23 Virtus Verona in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Under 23 Virtus Verona in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 22esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con la Virtus Verona è in programma per domenica 18 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30.
Inter Under 23 Virtus Verona in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Inter Under 23 Virtus Verona in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Inter Under 23-Virtus Verona, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 12.30
- ATALANTA U23-SALERNITANA
Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
FORLÌ-SAMBENEDETTESE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
Ore 14.30
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-L.R. VICENZA
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- PRO VERCELLI-UNION BRESCIA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- POTENZA-CASERTANA
Sky Sport 253 e NOW
- PERUGIA-GUBBIO
Sky Sport 254 e NOW
- TRAPANI-SORRENTO
Sky Sport 255 e NOW
- SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- INTER U23-VIRTUS VERONA
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- BRA-RAVENNA
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- PONTEDERA-PINETO
Sky Sport 254 e NOW
- AZ PICERNO-LATINA
Sky Sport 255 e NOW
- RENATE-ALBINOLEFFE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- MONOPOLI-CATANIA
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- FOGGIA-GIUGLIANO
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 19 GENNAIO
Ore 20.30
- COSENZA-CROTONE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW