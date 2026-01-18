Fenerbahce: tutti i giocatori doneranno l'1% del loro stipendio ai bambini in difficoltà

Il club turco ha approvato, come si vedeva nelle storie Instagram del difensore ex Inter Milan Skriniar , un piano per la donazione dell’1% lordo dell’ingaggio di ogni giocatore della prima squadra, che hanno fin da subito appoggiato tale iniziativa.

Il Fenerbahce ha avviato un progetto di responsabilità sociale sostenibile. Una iniziativa portata avanti dal direttore sportivo Devin Ozek e che mira a dare supporto economico per il futuro dei bambini in difficoltà .

Questa, inoltre, diventerà una politica permanente all’interno del club turco che non ingaggerà nessun calciatore qualora questo si rifiuterà di aderire a tale iniziativa che, come detto, ha come obiettivo quello di sostenere il futuro dei bambini svantaggiati e contribuire alla loro istruzione.

Inoltre, come fa sapere lo stesso club, nelle prossime settimane si terranno una serie di incontri con le istituzioni e le organizzazioni competenti per consentire a questo programma di essere implementato e diventare quindi un modello di responsabilità sociale permanente e sostenibile.