Se stai cercando dove vedere la finale di Coppa d’Africa in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida fra Senegal e Marocco per la vittoria del torneo continentale. L’incontro si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20.00.

Dove vedere finale Coppa d’Africa in tv – I dettagli

La finale di Coppa d’Africa fra Senegal e Marocco sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.