Morte Commisso, la FIGC: un minuto di silenzio su tutti i campi

In memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso a 76 anni negli Stati Uniti, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana, inclusi posticipi. Lo ha deciso la FIGC, come si legge nella nota ufficiale.

«Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa – ha aggiunto il presidente della FIGC Gabriele Gravina –. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia».