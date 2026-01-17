Lunedì i presidenti di Juve e Milan saranno ascoltati dalla Commissione Antimafia

Lunedì 19 gennaio, il Comitato “Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive” della Commissione parlamentare d’inchiesta Antimafia ascolterà in audizione i presidenti di Juventus e Milan, Gianluca Ferrero e Paolo Scaroni.

Il numero uno del club bianconero sarà ascoltato a partire dalle 14.30. Un’ora dopo sarà il turno di quello rossonero. Non saranno gli unici due esponenti di club di Serie A che saranno ascoltati dalla commissione parlamentare Antimafia.