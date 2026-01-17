Lunedì i presidenti di Juve e Milan saranno ascoltati dalla Commissione Antimafia

Gianluca Ferrero e Paolo Scaroni non saranno gli unici esponenti dei club di Serie A, visto che martedì sarà il turno della Roma.

Gianluca Ferrero

Lunedì 19 gennaio, il Comitato “Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive” della Commissione parlamentare d’inchiesta Antimafia ascolterà in audizione i presidenti di Juventus e Milan, Gianluca Ferrero e Paolo Scaroni.

Il numero uno del club bianconero sarà ascoltato a partire dalle 14.30. Un’ora dopo sarà il turno di quello rossonero. Non saranno gli unici due esponenti di club di Serie A che saranno ascoltati dalla commissione parlamentare Antimafia.

Infatti, il giorno dopo in Commissione sarà il turno di tre esponenti della Roma. Dalle 10.30 si susseguiranno Maurizio Lombardo, Chief football operating officer, Lucia Bernabè consulente della società giallorossa, e Carlo Feliziani Turchi, Head of Stadium operations.

