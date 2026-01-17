Morte Commisso, la Fiorentina gioca a Bologna?

Da quanto filtra dalle indiscrezioni di sabato mattina, la partita dovrebbe giocarsi regolarmente e non sono attesi comunicazione né da parte della Fiorentina e di conseguenza della Lega Calcio Serie A. Ovviamente, si aspetta l’istituzione del minuto di silenzio su tutti i campi del massimo campionato già a partire dalle partite di oggi.

Commisso era originario Calabria e, come detto, ha rilevato la Fiorentina il 6 giugno del 2019 dai Della Valle per una cifra intorno ai 170 milioni euro, riuscendo ad arrivare due volte in finale di Conference League e una volta in finale di Coppa Italia, non riuscendo però mai a riempire la bacheca e a portare un trofeo a Firenze che manca dal 2001. Già nel mondo del calcio Commisso era entrato con i New York Cosmos nel 2017 essendo appassionato di pallone fin da ragazzo. «Io sono un tifoso, chiamatemi Rocco» le prime parole che pronunciò rivolgendosi ai fiorentini quando lo accolsero allo stadio Franchi per la presentazione ufficiale.