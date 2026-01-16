Oggi alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, si è tenuto il sorteggio per i playoff che metteranno in palio la partecipazione gli ottavi di finale della Conference League 2025/26. Fra le 16 squadre coinvolte c’era anche la Fiorentina di Paolo Vanoli che si è piazzata al 15° posto della classifica generale dopo la fine della prima fase e che affronterà i polacchi dello Jagellonia nel prossimo turno.

A partire dalla stagione 2024/25, la rivoluzione del format della terza competizione europea per club ha investito anche i tanto attesi sorteggi, che sono stati notevolmente ridotti. Sono rimasti quello per la prima fase (già andati in scena per definire le sei avversarie di ciascuna squadra), un secondo (quello odierno) per i playoff e un terzo che servirà a definire il tabellone completo fino al termine della manifestazione.

Come sarà formato quindi il nuovo tabellone Conference League 2025 2026?

Tabellone Conference League 2025 2026: come funziona

Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club.

A cambiare radicalmente sarà anche la fase a eliminazione diretta. Come spiega la UEFA, «per rafforzare la sinergia tra la fase del campionato e quella a eliminazione diretta e per fornire maggiori incentivi sportivi alla fase del girone unico, gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica del campionato».

Inoltre, si applicherà il seguente sistema di teste di serie:

Per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, le squadre che finiranno dal 9° al 16° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno dal 17° al 24° non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Per gli ottavi di finale, le squadre classificate dal 1° all’8° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi degli ottavi di finale, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi degli ottavi di finale, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Verrà formato un tabellone che guiderà gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta dai playoff fino alle semifinali. Le squadre classificate da 1 a 8 verranno accoppiate in base alla loro posizione nella fase di campionato e divise tra le due parti opposte del tabellone mediante sorteggio.

Tabellone Conference League 2025 2026: gli incroci

Di seguito, il tabellone completo con tutti i potenziali incroci fino alla finalissima del torneo, che si disputerà al Leipzig Stadium di Lipsia: