Un sorteggio che sarà seguito con particolare attenzione dalla Fiorentina, che scoprirà la sua avversaria che uscirà dalla coppia composta dai ciprioti dell’ Omonia Nicosia e dai polacchi dello Jagiellonia . Questo accoppiamento è deciso dal tabellone della fase finale e della classifica al termine delle sei giornate della prima fase che ha visto i viola terminare al 15° posto.

Regolamento sorteggio playoff Conference League – Le due urne

Sono in totale 16 le squadre che dovranno passare dagli spareggi per approdare agli ottavi di finale dove sono già qualificate le compagini che hanno terminato la prima fase della competizione nei primi otto posti della classifica generale. Le 16 squadre sono divise in due urne in base al piazzamento in classifica che le divide a metà con la Fiorentina che figura fra le teste di serie. Di seguito le due urne che saranno utilizzare per il sorteggio di venerdì:

Teste di serie

AZ Alkmaar (NED)

Celje (SLO)

Crystal Palace (ENG)

Fiorentina (ITA)

Lausanne-Sport (SUI)

Lech Poznań (POL)

Rijeka (CRO)

Samsunspor (TUR)

Non teste di serie

Drita (KOS)

Jagiellonia (POL)

KuPS Kuopio (FIN)

Noah (ARM)

Omonoia (CYP)

Shkëndija (MKD)

Sigma Olomouc (CZE)

Zrinjski (ΒΙΗ)

Regolamento sorteggio playoff Conference League – Il tabellone

Come detto, in base al piazzamento nella classifica della prima fase tutte le squadre sono già accoppiate con altre due altre compagini con gli incontri che saranno definiti dal sorteggio, mentre le teste di serie sono sicure di giocare in casa la gara di ritorno. Di seguito il tabellone in attesa di conoscere ufficialmente gli accoppiamenti degli spareggi.

Regolamento sorteggio playoff Conference League – Tutto quello che c’è da sapere

Gli incontri degli spareggi della fase a eliminazione diretta sono determinati tramite un sorteggio effettuato secondo i seguenti principi:

Le squadre vengono abbinate in base alla posizione finale al termine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (le squadre classificate al 9° e 10° posto, 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°) e quattro coppie non teste di serie (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24° posto)

Le squadre di ciascuna coppia di teste di serie vengono sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta contro i club di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre classificate al 9° o 10° posto affrontano quelle al 23° o 24°, l’11° o 12° contro il 21° o 22°, il 13° o 14° contro il 19° o 20°, e il 15° o 16° contro il 17° o 18°.

I playoff si svolgeranno con la formula di andata e ritorno. La prima sfida, che vedrà giocare la Fiorentina fuori casa come tutte le teste di serie, sarà giocata giovedì 19 febbraio, mentre il ritorno allo stadio Artemio Franchi è in programma per il 26.