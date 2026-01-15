Sportitalia, ascolti record per le semifinali di Coppa d’Africa

Le semifinali della Coppa d’Africa spingono gli ascolti di Sportitalia, nonostante la concorrenza con i recuperi della Serie A che hanno visto in campo sia Napoli che Inter. Quella di ieri infatti è stata una giornata record per l’emittente di Michele Criscitiello, che sta trasmettendo in esclusiva la 35° edizione del torneo africano per nazionali, visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre.

La sfida Nigeria-Marocco, disputata alle ore 21 di mercoledì 14 gennaio 2026 (in contemporanea con Inter-Lecce) ha fatto registrare un ascolto medio di 570.000 telespettatori nel segmento individui di 4 e più anni, con share che si è avvicinato al 4%. Numero che sale a oltre il 6% nel segmento maschile 25-54 anni con ascolto di 140.000. Il match si è concluso ai calci di rigore che hanno fatto segnare il picco di ascolti dopo le ore 23: share vicino al 6% per gli individui e dell’8% sul target maschile.