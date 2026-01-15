Si nascondono nell’Allianz Stadium dopo Juve-Cremonese: un arresto e una denuncia

Doveva essere una semplice trasferta calcistica, ma la serata si è conclusa con un arresto. Un uomo e una donna, fratello e sorella arrivati da Bologna per assistere alla partita Juventus-Cremonese di lunedì scorso, sono stati scoperti all’interno dell’Allianz Stadium di Torno diverse ore dopo il termine dell’incontro.

I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano nascosti all’interno dell’impianto con l’intenzione di trascorrervi la notte, consumando generi alimentari e riposando nei locali dello stadio. A notarli è stato il personale di vigilanza, che ha contattato il numero unico di emergenza 112.