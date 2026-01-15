Gli sportivi più pagati del 2025: Cristiano Ronaldo in vetta, Sinner in top 50

Complessivamente, i primi 100 atleti più pagati hanno guadagnato un totale stimato di 6,05 miliardi di dollari , con un calo di poco più del 2% rispetto alla classifica relativa ai dati del 2024. E ancora una volta, si tratta esclusivamente di uomini: per il terzo anno consecutivo, nessuna donna è entrata nella top 100. La soglia minima di guadagno per entrare in classifica è stata di 37,1 milioni di dollari, cifra guadagnata dal cestista dei New York Knicks Oguogua Anunoby . Coco Gauff è stata l’atleta donna più pagata anche nel 2025, arrivando a 31 milioni di dollari, secondo Sportico.

Cristiano Ronaldo non smette di stupire, neanche superati i 40 anni. Il calciatore portoghese si posiziona al vertice della classifica di Sportico sugli sportivi più pagati del 2025 per il terzo anno consecutivo. L’atleta – che nel 2026 compirà 41 e si avvia a disputare il suo ultimo Mondiale in carriera – occupa la vetta di questa particolare graduatoria grazie ai 260 milioni di dollari incassati tra l’accordo con l’Al Nassr (200 milioni di dollari) e gli sponsor fuori dal campo (per altri 60 milioni circa).

Atleti provenienti da otto sport e 28 Paesi diversi hanno raggiunto la top 100. Stipendi, bonus e premi in denaro hanno rappresentato 4,63 miliardi di dollari, mentre le sponsorizzazioni e altre fonti di reddito hanno aggiunto ulteriori 1,42 miliardi di dollari.

Sportivi più pagati 2025 – Tre calciatori in top 10

Guardando alla classifica, detto del primo posto di Cristiano Ronaldo, la seconda posizione è occupata dal pugile Canelo Alvarez, con 137 milioni di dollari. Il podio si completa con il calciatore Lionel Messi, storico rivale di Cristiano Ronaldo, che ha incassato 130 milioni di dollari complessivi tra premi e sponsor. La top 5 si chiude poi con Juan Soto (giocatore di baseball dei New York Mets, 129,2 milioni di dollari) e con un altro giocatore della NBA, LeBron James, a quota 128,7 milioni di dollari.

Tra i calciatori, il primo presente tra quelli che giocano in Europa è il francese Kylian Mbappè, sceso al dodicesimo posto (rispetto alla decima posizione del 2024). Nel complesso, sono 13 su 100 gli atleti provenienti dal mondo del pallone, in aumento rispetto agli 11 dell’edizione precedente dello studio. Di seguito, la top 20 degli sportivi più pagati nell’anno che si è concluso da poco:

Guardando solamente al calcio, gli atleti più pagati che rientrano in questa particolare classifica sono:

Cristiano Ronaldo (1°, Al Nassr) – 260 milioni di dollari

Lionel Messi (3°, Inter Miami) – 130 milioni di dollari

Karim Benzema (6°, Al-Ittihad) – 115 milioni di dollari

Kylian Mbappè (12°, Real Madrid) – 95 milioni di dollari

Erling Haaland (18°, Manchester City) – 77,9 milioni di dollari

Neymar (30°, Santos) – 60 milioni di dollari

Vinicius Junior (34°, Real Madrid) – 58 milioni di dollari

Mohamed Salah (43°, Liverpool) – 54 milioni di dollari

Riyad Mahrez (45°, Al-Ahli) – 53,5 milioni di dollari

Sadio Manè (52°, Al Nassr) – 50 milioni di dollari

Harry Kane (75°, Bayern Monaco) – 43,3 milioni di dollari

Jude Bellingham (86°, Real Madrid) – 39,5 milioni di dollari

Robert Lewandowski (96°, Barcellona) – 38 milioni di dollari

Sportivi più pagati 2025 – Sinner unico italiano

Nelle prime 20 posizioni ci sono sette sport rappresentati. A mancare (considerando tutti gli sport presenti nella top 100) è solamente il tennis. A proposito di tennis, va segnalata la presenza dell’unico atleta italiano in classifica: Jannik Sinner. L’altoatesino si posiziona al 50° posto della graduatoria (in calo rispetto alla 43esima posizione del 2024) con 50,1 milioni di dollari incassati, divisi quasi equamente tra premi e sponsorizzazioni.