Quali sono le località sciistiche più care in Italia? E dove, invece, è ancora possibile sciare spendendo meno? A rispondere è Holidu, uno dei principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha analizzato le 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2026, mettendo a confronto prezzi medi degli alloggi e degli skipass, sia in alta sia in bassa stagione.

Ne emerge una fotografia chiara: il budget giornaliero medio (dato dalla somma di skipass e alloggio) varia dai 64 euro di Gran Sasso – Campo Imperatore ai 280 euro di Cortina d’Ampezzo, con differenze significative non solo tra Alpi e Appennini, ma anche all’interno delle stesse regioni.