Il tabellone playoff NFL 2026 rappresenta la fase decisiva della stagione NFL 2025, quella che assegna il titolo e porta due squadre fino al Super Bowl LX. La post-season coinvolge 14 franchigie, divise tra AFC e NFC, e si svolge con un formato a eliminazione diretta.
Come funziona il tabellone playoff NFL
Il tabellone playoff NFL è strutturato su quattro turni:
- Wild Card Round
- Divisional Round
- Conference Championship
- Super Bowl
Ogni conference qualifica sette squadre: quattro vincitrici di division e tre wild card. Le squadre testa di serie numero uno di AFC e NFC accedono direttamente al Divisional Round grazie al bye.
Date dei playoff NFL 2026
Il calendario ufficiale della post-season è il seguente:
- Wild Card Round: 10–12 gennaio 2026
- Divisional Round: 17–18 gennaio 2026
- Conference Championship: 25 gennaio 2026
- Super Bowl LX: 8 febbraio 2026
Seed e squadre qualificate AFC
- 1. Denver Broncos (AFC West)
- 2. New England Patriots (AFC East)
- 3. Jacksonville Jaguars (AFC South)
- 4. Pittsburgh Steelers (AFC North)
- 5. Houston Texans (wild card)
- 6. Buffalo Bills (wild card)
- 7. Los Angeles Chargers (wild card)
Seed e squadre qualificate NFC
- 1. Seattle Seahawks (NFC West)
- 2. Chicago Bears (NFC North)
- 3. Philadelphia Eagles (NFC East)
- 4. Carolina Panthers (NFC South)
- 5. Los Angeles Rams (wild card)
- 6. San Francisco 49ers (wild card)
- 7. Green Bay Packers (wild card)
Wild Card Round: accoppiamenti del tabellone playoff NFL
In base ai seed, il primo turno del tabellone playoff NFL prevede questi match. Spicca in particolare la sfida tra Green Bay Packers e Chicago Bears. Si tratta della più antica rivalità e una delle più iconiche della NFL, spesso definita “the oldest rivalry in the NFL”. Nacque nel 1921, quando i Bears (all’epoca Decatur Staleys) affrontarono per la prima volta i Packers. Da subito si creò un contrasto non solo sportivo ma anche culturale: Chicago, grande metropoli industriale, contro Green Bay, piccola città simbolo dell’America più tradizionale.
Negli anni ’30 e ’40 i Bears dominarono grazie a figure leggendarie come George Halas, mentre i Packers vissero il loro periodo d’oro tra anni ’60, guidati da Vince Lombardi, vincendo cinque titoli NFL e le prime due edizioni del Super Bowl. Da quel momento la rivalità assunse una dimensione mitica.
Di seguito, le sfide che si giocheranno tra il 10 e il 12 gennaio:
NFC
- Chicago Bears-Green Bay Packers (10 gennaio)
- LA Rams-Carolina Panthers (10 gennaio)
- San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles (11 gennaio)
AFC
- LA Chargers-New England Patriots (11 gennaio)
- Buffalo Bills-Jacksonville Jaguars (11 gennaio)
- Houston Texas-Pittsburgh Steelers (12 gennaio)
Dopo il Wild Card Round entra in gioco il reseeding: la squadra con il seed più alto affronta sempre quella con il seed più basso rimasta in corsa.
In questo modo, quindi, per la NFC i Seattle Seahawks sfideranno la squadra con il seed più basso che uscirà dalle gare di wild card, così come i Denver Broncos nella AFC.
Super Bowl LX: sede e data
Il percorso del tabellone playoff NFL si conclude con il Super Bowl LX, in programma l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. La partita assegna il Vince Lombardi Trophy e il titolo di campione NFL della stagione 2025.