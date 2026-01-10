Il tabellone playoff NFL 2026 rappresenta la fase decisiva della stagione NFL 2025, quella che assegna il titolo e porta due squadre fino al Super Bowl LX. La post-season coinvolge 14 franchigie, divise tra AFC e NFC, e si svolge con un formato a eliminazione diretta.

Come funziona il tabellone playoff NFL

Il tabellone playoff NFL è strutturato su quattro turni:

Wild Card Round

Divisional Round

Conference Championship

Super Bowl

Ogni conference qualifica sette squadre: quattro vincitrici di division e tre wild card. Le squadre testa di serie numero uno di AFC e NFC accedono direttamente al Divisional Round grazie al bye.