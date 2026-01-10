Il presidente della Serie A Simonelli si unisce a GA-Alliance (ex Grimaldi) con il suo studio legale

GA-Alliance (ex Grimaldi), studio legale e fiscale internazionale con 12 sedi in Italia e una presenza capillare in 80 paesi nel mondo, ha annunciato un’operazione di rilievo strategico per il consolidamento del proprio posizionamento nel mercato della consulenza professionale: l’unione delle forze con Ezio Simonell i – commercialista, nonché Presidente della Lega di Serie A – e l’intero team di Simonelli Associati .

Questa operazione di crescita rafforza un modello capace di coniugare una forte presenza territoriale con una copertura internazionale che conta oltre 2.600 professionisti nel mondo. L’operazione risponde alla strategia di crescita di GA-Alliance che ha da sempre inteso proporsi come “One-Stop-Shop” evoluto, semplificando l’operatività dei clienti attraverso un unico punto di accesso a competenze di alto profilo in ambito legale, fiscale e in generale della consulenza strategica.

Commentando l’operazione, il Managing Partner Francesco Sciaudone ha dichiarato: «L’arrivo di Ezio Simonelli e del suo team è stata guidato dall’affinità strategica e di visione. È un innesto di straordinario valore, con professionisti che hanno una cultura dell’eccellenza che si integra perfettamente con GA-Alliance, rafforzando la nostra capacità di affrontare le sfide più complesse a livello nazionale e globale. L’obiettivo è proporre un servizio professionale integrato, multidisciplinare, nazionale ed internazionale, con rilevanti elementi di differenziazione rispetto al mercato, capace di catturare le vere esigenze dei clienti e così stringere con loro un rapporto di vera partnership».