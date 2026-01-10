La Roma sta lavorando per esaudire le richieste del tecnico Gian Piero Gasperini. Dopo la tensione successiva alla sfida con il Lecce, il clima si è disteso grazie a un confronto tra l’allenatore e la proprietà, con l’intervento di Claudio Ranieri. Serve la massima concentrazione per arrivare agli obiettivi prefissati e provare a giocarsi la conquista del quarto posto (che significherebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League).

Il primo tassello sta per andare a posto, dato che – secondo le indiscrezioni della stampa sportiva – starebbe per arrivare il “sì” definitivo di Giacomo Raspadori. L’attaccante è stato ceduto dal Napoli all’Atletico Madrid in estate, ma ha trovato pochissimo spazio finora e potrebbe fare il percorso inverso, tornando a giocare in Serie A.