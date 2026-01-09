Arbitri, sale la tensione: fermati Sozza e i VAR dopo Lazio-Fiorentina

Una scelta durissima, pensata per togliere dall’assedio mediatico sia sé stesso sia l’intero sistema arbitrale. Dopo quanto accaduto in Lazio-Fiorentina — con il rigore evidente negato ai biancocelesti per la trattenuta di Pongracić su Gila — l’arbitro Sozza, il VAR Pezzuto e l’assistente VAR Prontera verranno fermati.
Come riportato da La Repubblica, la sospensione sarà lunga, probabilmente non inferiore a un mese, e rappresenta un segnale netto di fronte a errori ritenuti gravi. Allo stesso tempo, però, rischia di aumentare la pressione e ridurre la tranquillità di chi deve prendere decisioni tra il campo e il monitor, in un contesto sempre più rovente. Oltre al penalty non assegnato alla Lazio, riflettori puntati anche su quello giudicato generoso concesso alla Fiorentina sull’1-1 dopo l’intervento del VAR: il contatto esiste, ma è Gudmundsson ad allungare la gamba alla ricerca dell’impatto con Gila.
Dal canto loro, gli arbitri denunciano da tempo una mancanza di chiarezza nelle linee guida interpretative, anche su casi come quello dell’Olimpico. È diventato sempre più complicato distinguere tra rigori netti — come quello non assegnato in Lazio-Fiorentina — e i cosiddetti “rigorini”, che la gestione Rocchi ha dichiarato di voler evitare fin dall’inizio.
Al termine dell’incontri, anche Claudio Lotito ha alzato i toni: «Errare è umano, perseverare è diabolico», ha dichiarato a caldo il presidente biancoceleste, parlando di «episodi che non possono essere attribuiti solo al caso» e lasciando intravedere il sospetto di qualcosa di più. Poi l’uscita che fotografa il clima: «Che devo fare? Prendere una mitragliatrice e sparare sugli arbitri?».