Arbitri, sale la tensione: fermati Sozza e i VAR dopo Lazio-Fiorentina

Come riportato da La Repubblica , la sospensione sarà lunga, probabilmente non inferiore a un mese, e rappresenta un segnale netto di fronte a errori ritenuti gravi. Allo stesso tempo, però, rischia di aumentare la pressione e ridurre la tranquillità di chi deve prendere decisioni tra il campo e il monitor, in un contesto sempre più rovente. Oltre al penalty non assegnato alla Lazio, riflettori puntati anche su quello giudicato generoso concesso alla Fiorentina sull’1-1 dopo l’intervento del VAR: il contatto esiste, ma è Gudmundsson ad allungare la gamba alla ricerca dell’impatto con Gila.

Una scelta durissima, pensata per togliere dall’assedio mediatico sia sé stesso sia l’intero sistema arbitrale. Dopo quanto accaduto in Lazio-Fiorentina — con il rigore evidente negato ai biancocelesti per la trattenuta di Pongracić su Gila — l’arbitro Sozza , il VAR Pezzuto e l’assistente VAR Prontera verranno fermati.

Dal canto loro, gli arbitri denunciano da tempo una mancanza di chiarezza nelle linee guida interpretative, anche su casi come quello dell’Olimpico. È diventato sempre più complicato distinguere tra rigori netti — come quello non assegnato in Lazio-Fiorentina — e i cosiddetti “rigorini”, che la gestione Rocchi ha dichiarato di voler evitare fin dall’inizio.

Al termine dell’incontri, anche Claudio Lotito ha alzato i toni: «Errare è umano, perseverare è diabolico», ha dichiarato a caldo il presidente biancoceleste, parlando di «episodi che non possono essere attribuiti solo al caso» e lasciando intravedere il sospetto di qualcosa di più. Poi l’uscita che fotografa il clima: «Che devo fare? Prendere una mitragliatrice e sparare sugli arbitri?».