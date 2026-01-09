Lazio, Lotito: «Siamo alle battute finali per presentare la documentazione sul Flaminio»

“Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio, speriamo di coronare questo sogno. Siamo alle battute finali per la presentazione della documentazione”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, durante i festeggiamenti per i 126 anni del club biancoceleste al Parco dei Daini a Villa Borghese, a Roma.

“Sento la responsabilità di un secolo di storia, sono il presidente piu longevo della Lazio e spero di ripercorrere le orme di alcuni miei illustri predecessori. Il calcio non è solo risultato sportivo ed economico, noi vorremmo essere un punto di riferimento per la città per educare i giovani ai valori di un tempo”, ha proseguito Lotito.

“La stragrande maggioranza delle squadre non hanno la nostra storia che ho voluto preservare. La nostra è una storia importante, siamo l’unica società che è ente morale, speriamo di lasciare una traccia indelebile”, ha concluso il patron del club biancoceleste.