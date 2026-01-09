Lotito: «La Lazio non ha bisogno di nuovi soci perché non ha problemi»

“Senza diritto di superficie il nostro sarebbe stato un investimento di 430 milioni su una struttura non nostra. È la stessa procedura della Roma, che però lo costruisce ex novo mentre noi ristruttureremo il Flaminio. Nuovi soci per lo stadio? Non mi risulta, la Lazio non ne ha bisogno perché la società non ha problemi di nessuna natura. Ha le risorse per fare l’investimento, non c’è nessun pregiudizio per la realizzazione dello stadio”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione del club che si è tenuta presso il Parco dei Daini a Villa Borghese.

“Presenteremo lo schema di contratto la prossima settimana, se andrà bene si valuterà la pubblica utilità e non dovrebbero esserci problemi perché investiamo milioni a beneficio della collettività cercando di valorizzare la zona. Poi si avrà la conferenza dei servizi presentando il progetto esecutivo. È un quadro a breve, abbiamo perso qualche mese ma l’iter di altre squadre è durato anni. Tre anni per iniziare i lavori? Questo è un tempo ragionevole, speriamo non ci siano rallentamenti, noi faremo di tutto per accelerare. Manca l’iter burocratico normale da fare, ho trovato da tutte le istituzioni grande disponibilità”.