Nuovo sponsor in casa Inter: siglato un accordo triennale con Coca-Cola

Per Coca-Cola si tratta di un ulteriore tassello di una strategia che da sempre vede lo sport, e in particolare il calcio, come uno dei principali veicoli di connessione con il pubblico. Un legame costruito nel tempo attorno a valori condivisi come passione, spirito di squadra e senso di appartenenza.

Coca-Cola entra ufficialmente nel mondo Inter . Il gruppo ha infatti siglato una partnership triennale con il club nerazzurro, diventando Official Soft Drink Partner, mentre Powerade (brand appartenente al gruppo Coca-Cola) assumerà il ruolo di Official Sports Drink Partner. L’accordo coinvolgerà non solo la prima squadra maschile, ma anche le Inter Women e il progetto Inter U23, allargando così il perimetro della collaborazione a tutte le principali anime sportive del club.

L’intesa con l’Inter apre un nuovo capitolo di questo percorso. Le due realtà lavoreranno insieme allo sviluppo di iniziative e progetti dedicati ai tifosi, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento della fanbase nerazzurra e valorizzare l’esperienza legata al club, dentro e fuori dal campo. L’accordo prevede l’esclusività di categoria per soft drink e sport drink, oltre a una serie di attività di branding firmate Coca-Cola e Powerade, campagne promozionali ad hoc, contenuti social e eventi riservati.

«La collaborazione con l’Inter, una delle società storiche della Serie A, conferma il nostro impegno nel sostenere lo sport e nel promuovere valori positivi come passione, dedizione e gioco di squadra», ha spiegato Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia. «Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto con i tifosi, creare esperienze memorabili e condividere le emozioni che solo il calcio sa regalare».

Soddisfazione anche in casa nerazzurra. «Siamo felici di annunciare questo accordo con Coca-Cola, un brand globale amatissimo e da sempre vicino al mondo dello sport», ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter. «Collaborare con un marchio di questa rilevanza ci consentirà di rafforzare il nostro percorso di crescita e di offrire ai tifosi nuove opportunità per arricchire l’esperienza nerazzurra, sia nelle giornate di gara sia nella vita quotidiana».

La presenza del brand sarà ben visibile anche durante le partite casalinghe a San Siro: il logo Coca-Cola accompagnerà l’esperienza dei tifosi sugli spalti e nelle aree hospitality, dove i prodotti del gruppo saranno disponibili nei bar e nei punti ristoro dello stadio. Un modo per legare il gusto iconico del marchio ai momenti di convivialità e condivisione che caratterizzano il matchday.

«Guardiamo con grande entusiasmo a questa collaborazione — ha concluso Jacopo Dellacasa, Trade Marketing Director di Coca-Cola HBC Italia — che ci permetterà di accompagnare e rinfrescare i tifosi con il nostro portafoglio di prodotti, da Coca-Cola a Powerade, mentre vivono la loro passione e si godono le partite allo Stadio San Siro».