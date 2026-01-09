Eredità Agnelli: chiesto il processo per Elkann, a rischio i lavori socialmente utili

Come riporta Il Corriere della Sera , se infatti il gip Antonio Borretta aveva imposto ai pubblici ministeri l’imputazione coatta, dopo la loro richiesta di archiviazione, in relazione a due contestazioni di dichiarazione fraudolenta, l’11 febbraio un diverso giudice per le indagini preliminari, Giovanna Di Maria, sarà chiamato a pronunciarsi sull’istanza di messa alla prova (presso i Salesiani) presentata per lo stesso Elkann, limitatamente all’ipotesi di truffa ai danni dello Stato.

La domanda di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Torino nei confronti di John Elkann e del commercialista (e presidente della Juventus, società non coinvolta nell’inchiesta) Gianluca Ferrero , nell’ambito dell’indagine sull’eredità di Marella Caracciolo potrebbe incidere sugli sviluppi futuri dell’intero procedimento.

Un percorso alternativo che punta all’estinzione del reato e che è stato reso possibile dal versamento di 183 milioni di euro all’Erario da parte dell’amministratore delegato di Exor. Resta comunque inteso che, pur ribadendo i legali che le due valutazioni siano autonome, non può essere esclusa l’eventualità che anche la richiesta di messa alla prova venga respinta.

In ogni caso, l’imputazione coatta difficilmente modificherà l’impostazione dell’aggiunto Marco Gianoglio e dei pm Mario Bendoni e Giulia Marchetti, che hanno guidato le complesse indagini della Guardia di finanza. Al termine dell’udienza preliminare, celebrata davanti a un altro giudice, la Procura potrebbe infatti tornare a chiedere il proscioglimento di Elkann e Ferrero. A entrambi viene contestato, in concorso, di aver presentato dichiarazioni fraudolente per gli anni d’imposta 2018 e 2019, inducendo in errore, attraverso artifizi, il notaio svizzero Robert Urs Von Gruenigen, la cui posizione è stata successivamente archiviata.

Spetterà ora alla Suprema Corte stabilire se il provvedimento di imputazione coatta possa essere qualificato come «abnorme», come sostiene il collegio difensivo. Il gip aveva invece accolto la richiesta di archiviazione per gli altri soggetti indagati, ossia Ginevra e Lapo Elkann, fratelli di John, oltre che per il notaio.