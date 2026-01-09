Serie A: Milan e Napoli cadono, Inter virtualmente Campione d'inverno

E’ un titolo puramente giornalistico, che non dà diritto a coppe o premi in denaro, ma che è comunque utile ai fini statistici. Stiamo parlando del titolo di “Campione d’inverno” in Serie A, assegnato alla squadra che si trova in vetta alla classifica del campionato al giro di boa, trascorse dunque 19 giornate sulle 38 totali del torneo.
Le statistiche parlano chiaro e sono forse l’aspetto più interessante di questo piccolo successo di metà stagione: due volte su tre (nel 67% dei casi) chi si è laureato Campione d’inverno ha poi vinto lo Scudetto. Ma chi è il Campione d’inverno in questa stagione? Una domanda che ha trovato una risposta praticamente certa al termine del turno infrasettimanale che si è disputato tra martedì 6 e giovedì 8 gennaio 2026: l’Inter.
Campione d’inverno Serie A – Nerazzurri virtualmente campioni
Grazie al doppio scivolone casalingo di Napoli e Milan, l’Inter di Cristian Chivu si è portata a +3 sulle rivali in campionato, quando mancano solamente i recuperi delle sfide che erano state saltate per lasciare spazio alla Supercoppa italiana a Riad. Il Napoli è quindi fuori dai giochi (a -4 in classifica), mentre il Milan potrebbe ancora agganciare i cugini a livello di punti (in caso di successo a Como e di contestuale sconfitta dei nerazzurri in casa con il Lecce).
Tuttavia, anche in caso di aggancio è praticamente impossibile che il Milan riesca a superare l’Inter per il titolo di Campione d’inverno 2025/26. Infatti, dal momento in cui alla fine del girone di andata sarà stata disputata solo la metà degli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti, il titolo si assegna in base alla differenza reti. Un dato che al momento sorride decisamente all’Inter (+25) e che vede il Milan (+15) nettamente più staccato. In pratica, i rossoneri dovrebbero recuperare 10 gol di differenza reti tra il loro match e quello della formazione di Chivu.
Campione d’inverno Serie A – La situazione tra punti e differenza reti
Ma qual è la situazione di classifica? Al termine del 19° turno (18 le sfide disputate da Inter, Milan e Napoli a causa dei recuperi mancanti), questa è la graduatoria delle tre formazioni che sono rimaste in lotta fino all’ultima giornata di andata, prima dello scatto decisivo dell’Inter:
- Inter – 42 punti (18 partite, +25 differenza reti)
- Milan – 39 punti (18 partite, +15 differenza reti)
- Napoli – 38 punti (18 partite, +13 differenza reti)
I recuperi della Supercoppa italiana ufficializzeranno il primato dei nerazzurri. Di seguito, lo scenario per le due formazioni virtualmente rimaste in gioco:
- Inter Campione d’inverno se: pareggia o vince con il Lecce; perde con il Lecce ma mantiene una migliore differenza reti
- Milan Campione d’inverno se: vince con il Como e l’Inter perde con il Lecce, recuperando la differenza reti.