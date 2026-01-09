Serie A: Milan e Napoli cadono, Inter virtualmente Campione d'inverno

Le statistiche parlano chiaro e sono forse l’aspetto più interessante di questo piccolo successo di metà stagione: due volte su tre (nel 67% dei casi) chi si è laureato Campione d’inverno ha poi vinto lo Scudetto. Ma chi è il Campione d’inverno in questa stagione? Una domanda che ha trovato una risposta praticamente certa al termine del turno infrasettimanale che si è disputato tra martedì 6 e giovedì 8 gennaio 2026: l’ Inter .

E’ un titolo puramente giornalistico, che non dà diritto a coppe o premi in denaro, ma che è comunque utile ai fini statistici. Stiamo parlando del titolo di “Campione d’inverno” in Serie A , assegnato alla squadra che si trova in vetta alla classifica del campionato al giro di boa, trascorse dunque 19 giornate sulle 38 totali del torneo.

Campione d’inverno Serie A – Nerazzurri virtualmente campioni

Grazie al doppio scivolone casalingo di Napoli e Milan, l’Inter di Cristian Chivu si è portata a +3 sulle rivali in campionato, quando mancano solamente i recuperi delle sfide che erano state saltate per lasciare spazio alla Supercoppa italiana a Riad. Il Napoli è quindi fuori dai giochi (a -4 in classifica), mentre il Milan potrebbe ancora agganciare i cugini a livello di punti (in caso di successo a Como e di contestuale sconfitta dei nerazzurri in casa con il Lecce).

Tuttavia, anche in caso di aggancio è praticamente impossibile che il Milan riesca a superare l’Inter per il titolo di Campione d’inverno 2025/26. Infatti, dal momento in cui alla fine del girone di andata sarà stata disputata solo la metà degli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti, il titolo si assegna in base alla differenza reti. Un dato che al momento sorride decisamente all’Inter (+25) e che vede il Milan (+15) nettamente più staccato. In pratica, i rossoneri dovrebbero recuperare 10 gol di differenza reti tra il loro match e quello della formazione di Chivu.

Campione d’inverno Serie A – La situazione tra punti e differenza reti

Ma qual è la situazione di classifica? Al termine del 19° turno (18 le sfide disputate da Inter, Milan e Napoli a causa dei recuperi mancanti), questa è la graduatoria delle tre formazioni che sono rimaste in lotta fino all’ultima giornata di andata, prima dello scatto decisivo dell’Inter:

Inter – 42 punti (18 partite, +25 differenza reti) Milan – 39 punti (18 partite, +15 differenza reti) Napoli – 38 punti (18 partite, +13 differenza reti)

I recuperi della Supercoppa italiana ufficializzeranno il primato dei nerazzurri. Di seguito, lo scenario per le due formazioni virtualmente rimaste in gioco: