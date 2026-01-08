«Cronache di spogliatoio annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni della competizione – si legge nella nota pubblicata oggi –. Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e vedranno il coinvolgimento diretto della community di Cronache, protagonista fin dall’inizio di ogni traguardo del medium nato sui social network».

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Atletico Madrid Real Madrid in streaming gratis, sfida valida per la Supercoppa spagnola 2026.

Il format della Supercoppa spagnola non è cambiato, ispirando anche la Lega Serie A per il proprio torneo che è appena andato in scena, e saranno quattro le partecipanti anche quest’anno. Presenti Barcellona, vittorioso sia in Liga che in Copa del Rey lo scorso anno e detentore del trofeo, Real Madrid, Athletic Bilbao e Atletico Madrid.

Si parte il 7 gennaio con la prima semifinale fra Barcellona e Athletic Bilbao, mentre il giorno dopo sarà il turno del derby di Madrid Real-Atletico. La finalissima sarà l’11 gennaio. Teatro di tutte e tre le sfide sarà il King Abdullah Sports City di Gedda, Arabia Saudita con i suoi oltre 60mila posti a sedere.

Atletico Madrid Real Madrid in streaming gratis – Il programma

Atletico Madrid-Real Madrid è in programma giovedì 8 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20. La sfida si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Di seguito, la programmazione degli altri incontri: