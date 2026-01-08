La Supercoppa di Francia è in programma questa sera, giovedì 8 gennaio , con calcio d’inizio fissato per le ore 19.00 in Italia (le ore 21.00 locali). Le due squadre scendono in campo tra le polemiche per la decisione di organizzare il match in Kuwait . La scelta di volare in Medio Oriente – come sovente accade in questi casi – è puramente economica, perché il Paese ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro per ospitare l’evento.

Dopo la Supercoppa italiana e il via di quella spagnola (con la seconda semifinale tra Real Madrid e Atletico Madrid in programma questa sera), anche la Francia si concentra sul titolo che mette di fronte il Paris Saint-Germain – vincitore di Ligue 1 e Coppa di Francia nel 2024/25 – e il Marsiglia , classificatosi al secondo posto nella scorsa edizione del campionato.

Tuttavia, c’è apprensione per la cornice di pubblico che sarà presente sugli spalti dello stadio internazionale Jaber Al-Ahmad. I tifosi del Marsiglia (anche il tecnico De Zerbi non ha risparmiato stoccate in conferenza) hanno deciso di disertare la trasferta, mentre il pacchetto studiato dal PSG per fare viaggiare i propri sostenitori (al prezzo di 800 euro) si è rivelato un flop, con pochissime adesioni.

Il PSG potrà contare sui sostenitori locali, acquisiti grazie alla fama del club parigino, esplosa a livello globale dall’arrivo della proprietà qatariota e spinta anche dalla recente conquista della prima Champions League della storia. Il rischio è quello di avere un impianto mezzo vuoto, risposta che arriverà direttamente questa sera.

Supercoppa di Francia dove vederla? La novità della telecronaca

A tal proposito, anche i tifosi italiani potranno seguire la sfida tra PSG e Marsiglia. L’incontro sarà disponibile sulla piattaforma Ligue 1 + tramite abbonamento, con una novità. La sfida sarà infatti la prima partita di calcio europeo a beneficiare di un commento tradotto in diretta tramite intelligenza artificiale, aprendo un nuovo scenario per l’accessibilità dei contenuti sportivi.

Grazie a questa innovazione, i tifosi italiani potranno seguire la gara con telecronaca in lingua italiana, tradotta in tempo reale dal francese, attraverso Ligue 1+, la piattaforma streaming ufficiale della Ligue de Football Professionnel. Il progetto è stato realizzato con il supporto di CAMB.AI, società specializzata nella traduzione automatica e nel voice dubbing basato su IA, e rappresenta un primo esperimento applicato a un evento calcistico europeo di alto profilo.

Dal punto di vista tecnologico, la LFP ha sottolineato che si tratta di un sistema ancora in fase di sviluppo: la traduzione del commento è generata automaticamente e qualità e coerenza possono variare nel corso della diretta. Ligue 1+ è stata lanciata in Italia nel settembre 2025 come servizio diretto al consumatore, con un abbonamento mensile da 9,99 euro e una promozione natalizia che consente di seguire il resto della stagione a 39,99 euro complessivi.