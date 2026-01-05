Juventus, scacco matto sui media nonostante il pareggio: leader tra social e stampa

La diciottesima giornata di Serie A ha consacrato la forza mediatica della Juventus, capace di dominare contemporaneamente la classifica social e quella dei media tradizionali nonostante il pareggio sul campo contro il Lecce. Se i bianconeri corrono sul web, l’Inter non resta a guardare: la capolista di Chivu scala posizioni nella rilevanza online, trascinata dal duplice interesse per la vittoria sul Bologna e per Frattesi nel mirino del Galatasaray. Questo il verdetto della rilevazione del 2025/26 di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla diciottesima giornata.

MediaScore 18° giornata – Come cambia la classifica sui social La Juventus mantiene la prima posizione. Con la conclusione della diciottesima giornata di campionato i bianconeri si confermano leader indiscussi sul versante social, mentre in campo hanno una battuta d’arresto, ottenendo un pareggio con il Lecce (32.300). L’Inter, invece, guida stabilmente il campionato di Serie A e ottiene ottimi risultati anche online: la squadra di Chivu avanza di due posizioni rispetto alla settimana precedente e si classifica seconda grazie alle 28.500 menzioni da parte di tifosi e utenti. In chiusura del podio continua la rincorsa per il Milan, che con 27.200 menzioni, riesce a restare in terza posizione. Il Napoli, nonostante il bel risultato a Roma contro la Lazio, perde il podio e si classifica quarto con 21.800 menzioni. Chiudono i giallorossi, stavolta non gloriosi, dopo l’incontro in campo tra Gasperini e la sua Dea (20.100). Osservando la classifica social oltre le prime cinque posizioni è evidente l’exploit del Lecce. La squadra, dopo aver tenuto testa in campo alla Juventus, è stata premiata sui social con 5.500 menzioni, grazie alle quali ha risalito la classifica di ben nove posizioni, classificandosi undicesima. Al contrario, Bologna e Pisa segnano le performance peggiori online, perdendo rispettivamente cinque e sette posizioni e classificandosi dodicesimo (4.800) e diciannovesimo (2.300).

I temi del dibattito Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto: Calciomercato: il caso Frattesi. L’inizio di gennaio dell’Inter è dominato sui social dal dibattito che interessa il futuro di Davide Frattesi, tentato da una maxi-offerta del Galatasaray. Marotta ha aperto al confronto. Parallelamente, il club attende un segnale da Barcellona per il ritorno di Joao Cancelo, obiettivo numero uno per il club. Nonostante i rumors di mercato, l’entusiasmo dei tifosi resta altissimo per la super vittoria contro il Bologna, che conferma la forza della squadra di Chivu al vertice della Serie A.

Lazio-Napoli scatena i social. Il post partita ha acceso un dibattito sui social, dividendo la tifoseria tra chi difende Sarri come unica guida possibile e chi ne mette in discussione la gestione. Il tecnico toscano ha lanciato un duro monito alla società, lamentando la mancanza di innesti di spessore e criticando la gestione della cessione di Castellanos. La tensione è esplosa anche sul campo al termine di un match dominato dagli azzurri: oltre all’espulsione di Noslin, l’Olimpico ha assistito a uno scontro finale tra Mazzocchi e Marusic, culminato con un doppio rosso nonostante il tentativo di Conte di fare da paciere. Questo clima di incertezza tecnica e nervosismo alimenta il malcontento dei sostenitori biancocelesti, che chiedono interventi immediati per non compromettere la stagione. MediaScore 18° giornata – Classifica media La prima posizione della classifica delle citazioni dei media tradizionali e online è conquistata dalla Juventus. La squadra di Spalletti guadagna due posizioni e 13.027 citazioni. Segue la Roma, i giallorossi salgono sul podio della classifica media guadagnando tre posizioni con 12.752 citazioni. Bene anche i nerazzurri, che con una posizione in più salgono sul podio anche di questa classifica (12.705). Napoli e Milan si collocano sempre nella top five ma perdono entrambe tre posizioni, classificandosi rispettivamente quarto (12.498) e quinto (10.903).