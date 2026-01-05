Dove vedere Egitto Benin tv streaming: la sfida in diretta in chiaro

Le due squadre si sfidano per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, che si chiuderanno ufficialmente nella giornata di domani.

Dove vedere Egitto Benin tv streaming
(Foto: Mohamed Hossam/Getty Images)

Se stai cercando dove vedere Egitto Benin in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. L’incontro si giocherà lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 17.00.

Dove vedere Egitto Benin in tv – I dettagli

La partita Egitto-Benin sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi. 

Questa scelta di programmazione consente agli spettatori italiani di seguire l’intero torneo, inclusa la sfida valida per gli ottavi di finale della competizione tra Egitto e Benin, senza abbonamenti a piattaforme pay‑tv. Sportitalia trasmetterà non solo la diretta della partita, ma anche studi pre‑ e post‑gara, approfondimenti, highlights e commenti esclusivi dedicati alla manifestazione.  

Streaming: come guardare Egitto Benin online 

Se preferisci seguire il match in streaming, puoi farlo tramite l’app o il sito ufficiale di Sportitalia. La diretta è accessibile su smartphone, tablet e computer, permettendo così di vedere la partita ovunque tu sia.  

Le probabili formazioni di Egitto Benin 

Di seguito, le probabili formazioni della sfida tra Egitto e Benin. Chi avrà la meglio tra le due formazioni impegnate in questa partita volerà ai quarti di finale e continuerà a lottare per il titolo di campione d’Africa:

  • Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hambdi; Fathy, Ateya, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet. Allenatore: Hassan.
  • Benin (4-2-3-1): Dandinou; Ourou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, Samadou; Olaitan, Dodo, Tosin; Mounie. Allenatore: Rohr.

