Roma, Raspadori a un passo: l'impatto dell'operazione sul bilancio giallorosso

Nelle ultime ore, la Roma ha incassato come detto il sì degli spagnolo e sta lavorando per finalizzare l’accordo con gli agenti del calciatore, mentre Raspadori sta riflettendo sul da farsi in un anno molto importante per la sua carriera visto che ci sono i Mondiali in estate, ma che prima vanno conquistati con i playoff e nella spedizione di marzo, ed eventualmente di giugno, l’ex Sassuolo e Napoli ci vuole essere. La concorrente più accreditata della Roma per arrivare a Raspadori sembra essere la Lazio, che ha appena ceduto Castellanos al West Ham per 30 milioni di euro . Risorse e spazio non mancano ai biancocelesti , anche se a Trigoria prevale l’ottimismo di chiudere l’operazione nel giro di 48 ore. Ma come inciderà l’eventuale operazione in entrata di Giacomo Raspadori sul bilancio della Roma nel 2025/26 e nelle stagioni successive?

Gian Piero Gasperini è pronto per accogliere il primo rinforzo per la sua Roma in questo mercato di gennaio. Infatti, la società giallorossa ha definito con l’ Atletico Madrid l’operazione che dovrebbe portare nella Capitale Giacomo Raspadori . Il condizionale è ancora d’obbligo visto che il calciatore classe 2000, arrivato a Madrid la scorsa estate dopo lo scudetto vinto con il Napoli , non ha ancora dato il suo via libera definitivo all’operazione che lo riporterebbe in Serie A dopo soli sei mesi.

Stipendio Raspadori Roma – Le cifre dell’operazione e l’impatto a bilancio

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, la Roma e l’Atletico si sono accordate per un prestito oneroso di 2 milioni di euro fino a fine stagione con un diritto di riscatto condizionato, che prevede molto probabilmente la qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi, fissato a giugno per 19 milioni. Nel frattempo, come detto, la società capitolina sta lavorando per sigillare l’accordo personale con il calciatore, con l’ingaggio della restante parte di stagione che sarà pagato interamente dalla Roma. Attualmente, Raspadori è legato all’Atletico Madrid da un contratto fino al 2030 da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Per volare a Roma la richiesta dell’entourage è di avere un aumento che porti il compenso a 3,8 milioni in caso di riscatto più bonus.

In termini di bilancio, la Roma in questa stagione, nel caso arrivasse il sì definitivo di Raspadori, dovrebbe affrontare la spesa di 2 milioni per il prestito oneroso più la parte restante dell’ingaggio del calciatore, secondo le modalità garantite dal contratto con l’Atletico, pari a 1,75 milioni netti per sei mesi che al lordo sono 3,24 milioni, per un totale di 5,24 milioni per la sola stagione in corso. Qualora scattasse il riscatto da 19 e ipotizzando che Roma e Raspadori trovino un accordo per un contratto di cinque anni a 3,8 milioni di euro netti, dalla stagione 2026/27 i giallorossi metterebbero a bilancio 3,8 milioni di euro di ammortamento annui più 7 milioni di ingaggio lordo per un importo complessivo da 10,8 milioni.