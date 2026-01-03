Assist del governo ai club: sarà possibile spalmare le plusvalenze su quattro anni

La novità arriva dal pacchetto di manovre legate allo sport approvate all’interno della legge di bilancio 2026, appena votata in Parlamento.

Giorgia Meloni (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

All’interno della legge di bilancio appena approvata dal Parlamento è presente una serie di misure legate allo sport: dall’aumento dei finanziamenti al movimento fino al fondo per sostenere le iscrizioni degli under 18 ad attività sportive. Ma particolare attenzione merita il comma 42, articolo 1 parla delle plusvalenze. A riporta è l’edizione odierna di ItaliaOggi.

Sempre più importanti per i club di tutto il mondo, le plusvalenze in Italia potranno essere spalmate nell’arco di quattro anni. A patto che il calciatore per cui è stata registrata tale operazione fosse tesserato per la società da almeno due anni. Una misura economico-finanziaria che conferma il profondo legame fra politica e calcio italiano, come evidenziato dall’editoriale di sabato scorso firmato Direttore Luciano Mondellini. La misura, ovviamente, vale per tutti gli sport e per tutte le società professionistiche.

Nel dettaglio il comma 42 stabilisce che: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata».

Viene anche specificato come la scelta debba essere effettuata in dichiarazione dei redditi, altrimenti «la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata». È bene sottolineare come questa novità economico-finanziaria si applica per le plusvalenze dopo il 31 dicembre 2025, quindi comprende quelle che le società calcistiche italiane realizzeranno in questo mercato di gennaio.

