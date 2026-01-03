Inter, accordo con l'Al Hilal sul super ingaggio di Cancelo: si attende il via libera del portoghese

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i dirigenti nerazzurri hanno allacciato fin da subito i rapporti con i corrispondenti sauditi, con la regia del super procuratore Jorge Mendes . Le parti hanno trovato anche un accordo di massimo sull’operazione che riporterebbe a Milano Cancelo dopo la breve parentesi in prestito dal Valencia nel 2017/18.

Il mercato dell’ Inter si è improvvisamente acceso e oltre alle voci di cessione di Davide Frattesi , che si inseguono ormai da diversi mesi, l’attenzione del mondo nerazzurro è rivolta a est verso l’Arabia Saudita da dove potrebbe tornare Joao Cancelo , terzino portoghese classe 1994, in rotta con l’ Al Hilal allenato da Simone Inzaghi .

Una formula che si potrebbe ripetere a molti anni di distanza, anche se questa volta si tratterebbe di un prestito secco fino a giugno. Intanto i due club hanno trovato una quadra anche per quanto riguarda il super ingaggio da 18 milioni di euro garantito dall’Al Hilal a Cancelo con un contratto fino al 2027. Il club saudita, sui quasi 9 milioni che il calciatore deve percepire fino a fine stagione, ne garantirebbe la gran parte, mentre l’Inter dovrebbe versare una cifra fra i 3,5-4 milioni, che al lordo oscillerebbero dai 6,5 ai 7,4 milioni.

Se l’accordo fra club sembra essere stato trovato a mancare è ancora il via libera di Cancelo. In queste ore il calciatore portoghese ha ricevuto mole offerte, si parla di un interessamenti di Barcellona, Benfica e Juventus (tutti club in cui ha già militato) con una preferenza per i blaugrana. Ma una sponda per l’inter arriva direttamente dalla Catalogna, dove il tecnico Hansi Flick ha specificato come in difesa la squadra abbia bisogno più di un centrale che di un terzino. Ma la candidatura del Barcellona rimane forte, soprattuto per la volontà del calciatore, che però potrebbe optare per una destinazione che gli garantisca un minutaggio elevato, in nerazzurro mancherà per diverse settimane Denzel Dumfries e manca un’alternativa valida a Dimarco con Carlos Augusto dirottato nei tre dietro, in vista dei Mondiali 2026 con il suo Portogallo.

In attesa di una risposta definitiva di Cancelo, che l’Inter spera entro la prossima settimana, sull’asse Milano-Riyadh potrebbe accendersi un’altra trattativa che porta a Francesco Acerbi e in seconda battuta a Stefan De Vrij. Entrambi sono a scadenza a giugno 2026 e raccolgono il benestare di Inzaghi per il rinforzo in difesa richiesto all’Al Hilal. In caso di uscita di uno dei due, anche se potrebbero uscire entrambi in questo mese di gennaio con destinazioni diverse ovviamente, l’Inter si attende un piccolo indennizzo economico che, sommato al risparmio sull’ingaggio, garantirebbe in buona parte l’esborso economico da affrontare per la parte di stipendio da riconoscere a Cancelo fino a fine stagione.