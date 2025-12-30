Dopo poche settimane dalla sua introduzione, il pallone invernale 2025/26 della Serie A è pronto a tornare in soffitta. A confermarlo è stato lo stesso presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli.

«Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo – ha ammesso il numero uno del massimo campionato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 –. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti»