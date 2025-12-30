La Serie A fa dietrofront sui palloni arancioni: si torna al bianco o al giallo

Tante le proteste arrivate dai tifosi affetti da daltonismo, come confermato dallo stesso presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

pallone arancio serie a
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Dopo poche settimane dalla sua introduzione, il pallone invernale 2025/26 della Serie A è pronto a tornare in soffitta. A confermarlo è stato lo stesso presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli.

«Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo – ha ammesso il numero uno del massimo campionato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 –. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti»

«Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco», ha concluso Simonelli.

Un ritorno al passato quindi, dopo le molte lamentele dei tifosi affetti da daltonismo che faticavano a individuare il pallone arancio sul campo verde. In questo periodo poi sono arrivate anche le proteste della maggior parte dei sostenitori delle varie squadre. Proprio per questo, si cambia.

