L’Inter semplifica la struttura societaria: progetto di fusione nella capogruppo per Inter Brand 

L’operazione – si legge nei documenti – rientra nella procedura di fusione semplificata prevista dall’articolo 2505 del Codice Civile, dal momento che Inter Brand è una società interamente controllata (100%) dalla stessa FC Internazionale. Una condizione che consente di evitare il rapporto di cambio, l’assegnazione di nuove azioni e la predisposizione delle relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti.

L’ Inter prosegue nel processo di razionalizzazione della propria struttura societaria sotto la guida di Oaktree, il fondo che dall’estate del 2024 è proprietario della società nerazzurra. Il club ha infatti avviato una fusione per incorporazione di Inter Brand S.r.l. (la società che detiene e gestisce i diritti di sfruttamento del marchio e degli asset di proprietà intellettuale del club) all’interno della capogruppo FC Internazionale Milano S.p.A. , secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza .

Inter Brand progetto fusione – Gli obiettivi dell’operazione

La fusione ha come finalità principale quella di semplificare e razionalizzare la struttura del gruppo Inter, intervenendo sia sul piano patrimoniale sia su quello organizzativo. In particolare, l’operazione punta a:

ridurre le duplicazioni societarie;

efficientare i costi amministrativi e gestionali;

concentrare attività e partecipazioni direttamente in capo alla holding del club.

Inter Brand, con un capitale sociale di 40 milioni di euro interamente versato, verrà quindi assorbita dalla società madre, il cui capitale sociale ammonta a 19,19 milioni di euro, suddiviso in oltre 14,9 miliardi di azioni ordinarie.

Inter Brand progetto fusione – Nessun impatto sul capitale della capogruppo

Dal punto di vista tecnico, la fusione comporterà l’annullamento integrale del capitale sociale di Inter Brand, senza concambio (dal momento in cui la società incorporante possiede già il 100% della società incorporata) e il mantenimento dell’attuale capitale sociale di FC Internazionale, che resterà invariato sia nell’ammontare sia nella composizione azionaria.

Restano inoltre pienamente validi i pegni su circa il 99,6% del capitale di FC Internazionale, concessi a garanzia del prestito obbligazionario emesso nel 2021 dal socio di maggioranza Grand Tower.

Inter Brand progetto fusione – Effetti contabili, fiscali e sulle partecipazioni

Sotto il profilo contabile e fiscale, l’operazione è neutrale. Le operazioni di Inter Brand saranno imputate retroattivamente al bilancio della capogruppo a partire dal 1° luglio 2025, data di inizio dell’esercizio attualmente in corso.

Con l’efficacia della fusione, Inter Brand si estinguerà senza passare dalla liquidazione e FC Internazionale subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata. Tra questi rientra anche la partecipazione in Inter Media & Communication (la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra), che diventerà così interamente detenuta dalla holding del club, pur restando soggetta ai pegni già esistenti a garanzia del bond emesso nel giugno 2025.

Nel complesso, la fusione rappresenta un passaggio di natura prettamente organizzativa e finanziaria, che si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione del gruppo FC Internazionale, volto a rendere la struttura societaria più snella ed efficiente.