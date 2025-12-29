Juve, maxi offerta per Yildiz: l'impatto dell'eventuale rinnovo a bilancio

A dimostrazione di questo status ci sono i colloqui per il rinnovo di contratto che proseguono da diverse settimane nonostante l’ ultimo accordo sia attualmente in vigore fino al 2029, dopo essere stato formalizzato nell’estate 2024. Ma in casa Juve si vogliono evitare possibili e probabili assalti estivi da parte delle big europee, che già nel recente passato hanno attenzionato la situazione intorno al talento turco classe 2005.

L’importanza di Kenan Yildiz nell’intero scacchiere tattico della Juventus non è mai stata in discussione quest’anno, nemmeno nel passaggio dalla gestione Igor Tudor a quella di Luciano Spalletti. Il numero 10 bianconero, a quota sette gol e sei assist contando campionato e Champions League, è un punto di riferimento pressoché inamovibile per i bianconeri.

L’attuale contratto viene ritenuto insufficiente dall’entourage di Yildiz ed è una situazione ben conosciuta anche dalla dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli. Infatti se la durata dell’accordo, 2029, mette la Juve in una condizione di vantaggio, chi assiste il calciatore chiede un sostanziale aumento di stipendio rispetto ai 1,5 milioni di euro netti che al momento il numero 10 bianconero percepisce. E proprio su questa parte, quella economica, si sta trattando in queste settimane.

Yildiz stipendio rinnovo – Il costo del turco e le cifre del nuovo accordo

L’ultima offerta ufficiale, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, recapitata dalla Juventus all’entourage del calciatore è di un mesetto fa e riportava un aumento dell’ingaggio a 4,5 milioni di euro netti. Una proposta importante ma che non ha ancora convinto il papà di Yildiz, che ne cura in prima persona gli interessi. Proprio per questo alla Continassa si sta lavorando a un rilancio, che si spera essere quello decisivo per chiudere la questione.

In casa bianconera si lavora, infatti, a un contratto con scadenza al 2030, o al 2031, da 6 milioni di euro netti a stagione, rendendo così Yildiz il più pagato della rosa di Luciano Spalletti al fianco di Jonathan David, arrivato a parametro zero la scorsa estate. Una volta formulata l’offerta ufficiale in casa bianconera si attendono una stretta di mano, con relativa firma sul rinnovo, in tempi abbastanza rapidi, così da respinger al mittente i vari interessamenti arrivati dalla Premier League negli ultimi mesi.

Allo stato attuale, il club bianconero per Yildiz sostiene un costo annuo di 131mila euro di ammortamento per il suo cartellino, rilevato dalla primavera del Bayern Monaco nel 2022, a cui si sommano i 2,77 milioni di euro di ingaggio lordo, per un totale di 2,9 milioni a stagione. Ma come cambierebbe l’impatto a bilancio del talento turco in caso di rinnovo di contratto?

Ipotizzando la firma su un nuovo accordo fino al 2031 a partire dalla prossima stagione, l’ammortamento per il cartellino scenderebbe a quota 79mila euro a stagione, ma a salire vertiginosamente sarebbe l’ingaggio lordo. Qualora l’accordo fosse trovato a 6 milioni netti a stagione l’ammontare lordo da sostenere per la Juve sarebbe pari a 11,1 milioni annui. Detto questo, l’impatto a bilancio di Yildiz passerebbe dai 2,9 milioni per la stagione 2025/26 agli 11,2 milioni a partire dalla prossima annata, una crescita di quasi quattro volte.