Pisa, ricavi in calo e rosso di 35 milioni nell’anno della promozione in A

Proprio la passata stagione, che è valsa il ritorno in Serie A, si è chiusa con un rosso pesante sul fronte economico, come può rivelare Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali. Il club toscano ha fatto registrare perdite per 34,9 milioni di euro nel 2024/25, il doppio rispetto al –17,4 milioni dell’esercizio precedente.

Il valore della produzione si è attestato a quota 15,9 milioni di euro (in calo rispetto ai 24,5 milioni di euro del 2023/24), mentre i costi sono aumentati a oltre 50 milioni di euro (41,8 milioni nell’esercizio precedente).

Pisa bilancio 2025 – I ricavi del club toscano

Partendo dai ricavi, il totale ha raggiunto quasi quota 16 milioni di euro, con la voce principale relativa agli sponsor, considerando che gli introiti da diritti televisivi in Serie B sono decisamente inferiori rispetto a quelli della massima serie. Di seguito, i ricavi voce per voce:

Ricavi da stadio – 2,64 milioni di euro (1,51 milioni di euro nel 2023/24)

Contributi in conto esercizio – 5,38 milioni di euro (6 milioni di euro nel 2023/24)

Sponsor – 3,41 milioni di euro (2,7 milioni di euro nel 2023/24)

Merchandising – 0,77 milioni di euro (0,31 milioni di euro nel 2023/24)

Diritti tv – 1,46 milioni di euro (2,66 milioni di euro nel 2023/24)

Ricavi da gestione diritti calciatori – 1,28 milioni di euro, di cui nessuna plusvalenza (10,14 milioni di euro nel 2023/24, di cui 7,67 milioni di plusvalenze)

Altri ricavi – 0,865 milioni di euro (0,684 milioni di euro nel 2023/24)

TOTALE – 15,89 milioni di euro (25,46 milioni di euro nel 2023/24)

Pisa bilancio 2025 – I costi della società

Guardando invece ai costi, questi sono cresciuti fino a superare i 50 milioni di euro, contro gli oltre 41 milioni della stagione precedente. E’ evidente come siano i costi del personale a fare la voce grossa, rappresentando ben oltre la metà dei costi totali. Di seguito, le spese voce per voce:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci – 1,21 milioni di euro (0,6 milioni di euro nel 2023/24)

Costi per servizi – 9,25 milioni di euro (8,31 milioni di euro nel 2023/24)

Costi per il godimento di beni terzi – 0,481 milioni di euro (0,465 milioni di euro nel 2023/24)

Costi per il personale – 28,39 milioni di euro, di cui 25 milioni di salari e stipendi (23,54 milioni di euro nel 2023/24, di cui 20,53 milioni di salari e stipendi)

Ammortamenti e svalutazioni – 7,86 milioni di euro (7,71 milioni di euro nel 2023/24)

Oneri di diversa gestione – 3,43 milioni di euro (1,22 milioni di euro nel 2023/24)

TOTALE – 50,63 milioni di euro (41,8 milioni di euro nel 2023/24)

Pisa bilancio 2025 – Risultato netto, debiti e patrimonio netto

La differenza tra costi e ricavi nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025 è stata così negativa per 34,7 milioni di euro. Il risultato ante imposte è stato negativo per 34,9 milioni di euro, con un rosso di esercizio di 34,9 milioni di euro (contro il –17,4 milioni di euro del 2023/24).

Per quanto riguarda i debiti, il totale ammonta a circa 49 milioni di euro, in crescita di 14 milioni di euro rispetto ai 35 milioni del 2023/24. Il patrimonio netto è invece positivo per poco più di 1,4 milioni di euro, anche grazie a versamenti per poco meno di 17 miloni di euro nel corso dell’esercizio.

Pisa bilancio 2025 – Evoluzione prevedibile della gestione

Guardando al futuro, nella sezione dedicata all’evoluzione prevedibile della gestione il Pisa spiega che «l’avvio della nuova stagione sportiva è stato caratterizzato da cambiamenti nell’assetto organizzativo, che hanno interessato lo staff tecnico e la prima squadra. La sessione estiva di calciomercato, aperta il 1° luglio 2025, ha visto il Club particolarmente attivo, con numerose operazioni in entrata e in uscita, realizzate sia con società italiane sia estere. L’inizio di stagione evidenzia un andamento positivo dei ricavi operativi, effetto del cambio di categoria, con progressi sia nelle sponsorizzazioni sia nelle vendite di merchandising».

«Sul versante della biglietteria, la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/2026, aperta il 30 luglio e conclusa il 10 settembre, ha conseguito risultati estremamente positivi, raddoppiando quelli della passata stagione e determinando un aumento del numero di abbonati e del fatturato complessivo. Per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture, relativamente al progetto del nuovo centro sportivo, la Società ha proseguito le attività propedeutiche alla cantierizzazione del sito, avviate nella stagione precedente. Sono stati sviluppati e coordinati gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari — aggiornamento della progettazione esecutiva, pianificazione del cronoprogramma, attività preliminari di urbanizzazione e predisposizione delle aree di cantiere — nonché gli oneri connessi alla sicurezza e alla logistica del futuro insediamento. In parallelo sono proseguite le attività per la selezione del General Contractor incaricato della realizzazione delle opere edili, comprensive dei processi di qualifica, della comparazione tecnico-economica e della definizione dei principali termini contrattuali», ha aggiunto la società.

Infine, sul fronte stadio, «nei primi due mesi della stagione sono inoltre proseguite, in accordo con l’Amministrazione comunale, le attività finalizzate alla messa a norma dell’impianto sportivo Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, in conformità ai criteri infrastrutturali del Sistema delle Licenze Nazionali per l’iscrizione del Club al campionato di Serie A 2025/2026. Infine, a decorrere dal 1° agosto, è entrata in vigore la nuova Convenzione per l’utilizzo dell’impianto sportivo Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, sede delle gare casalinghe del Club, con scadenza al 31 luglio 2031, a valle di un percorso di trattativa con gli uffici competenti del Comune di Pisa volto a garantire la continuità di utilizzo dell’impianto».