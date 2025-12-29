Supercoppa italiana: per il 2026 niente Arabia e ritorno alla finale unica

Addio Riad e ritorno alla finale secca per la Supercoppa italiana. È questa l’ipotesi avanzata da Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, che però sottolinea come la decisione spetti al Consiglio di Lega. «Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale – ha spiegato Simonelli a Radio Anch’io Sport –. Il prossimo anno a Riad si disputerà la Coppa d’Asia e i sauditi, pur avendo ancora un’edizione prevista dal contratto, hanno già comunicato l’intenzione di rinunciare».
«Saremo quindi liberi di scegliere sia il luogo sia il formato. La mia idea è di tornare alla formula tradizionale: finale unica tra la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia. Se si opterà per la finale secca, la data potrebbe anche collocarsi a inizio stagione, come accadeva in passato. Ma sono decisioni che competono al Consiglio di Lega, così come la scelta della sede», ha aggiunto.
La competizione è andata in scena con il format della Final Four per la prima volta durante la stagione 2023/24, quando ad avere la meglio fu l’Inter. Il format è stato poi replicato durante la passata stagione (successo del Milan) e anche durante il 2025/26, con la conquista del trofeo da parte del Napoli.
A proposito di Supercoppa italiana, a Riad ha suscitato curiosità la foto di Aurelio De Laurentiis seduto sui gradini dello stadio anziché in tribuna autorità. «Sbavature diplomatiche? Assolutamente no. Era nel royal box e aveva ceduto il suo posto alla figlia Valentina. Ha quindi preso un posto normale in tribuna: essendo scaramantico, in quel momento si è seduto sulla gradinata e, visto che la semifinale era andata bene per il Napoli, ha preferito restare lì. Nessuno sgarbo».