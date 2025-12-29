Si rivede Andrea Agnelli: l'ex presidente della Juve a San Siro per Milan-Verona

Un tema tornato alla ribalta dopo il parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea , che potrebbe rivoluzionare la giustizia sportiva nel nostro Paese. Tornando alla giornata di ieri, a svelare il motivo della presenza di Andrea Agnelli in tribuna, al fianco di tutto lo stato generale del Milan (dal presidente Paolo Scaroni all’Ad Giorgio Furlani con il Ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic) ci ha pensato Massimiliano Allegri , che alla Juve fu allenatore per due volte ed entrambe sotto la sua presidenza.

Con un po’ di sorpresa, in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Verona, era presente ieri all’ora di pranzo Andrea Agnelli , ex presidente della Juventus. L’ex numero uno del club bianconero ha da poco finito di scontare la squalifica comminatagli dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze che ha di fatto portato alla conclusione della sua esperienza ai vertici della società piemontese.

«Mi ha fatto molto piacere che il presidente Agnelli sia venuto a vedere la partita. Oltre all’aspetto professionale abbiamo un rapporto a livello umano. Ora voglio scappare, perché c’è il ristorante che ci aspetta a pranzo», ha confessato il tecnico rossonero durante le interviste post vittoria contro il Verona.

Allegri ha allenato la Juventus, presieduta da Andrea Agnelli, in due occasioni: dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024 conquistando in totale cinque scudetti, cinque Coppa Italia e due Supercoppe. Non vanno dimenticate poi le due finali di Champions League disputate nel 2015 e nel 2017, perse con Barcellona e Real Madrid.