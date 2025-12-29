Inter, Frattesi in uscita? Quanto costa al club e il suo valore a bilancio

Manca poco al via della sessione del calciomercato invernale, che resterà aperta dal 2 gennaio al 3 febbraio. Tra le tante indiscrezioni, le più recenti hanno riportato nuovamente – come accaduto nel gennaio del 2025 e anche in estate – l’ipotesi di una cessione di Davide Frattesi da parte dell’Inter, con il giocatore alla ricerca di maggiore spazio rispetto a quello che sta trovando anche sotto la nuova gestione Chivu.

Frattesi, elemento importante della Nazionale di Gennaro Gattuso, sta vivendo un periodo complicato nell’Inter, dove fatica a trovare spazio, superato nelle gerarchie da Barella e Mkhitaryan, ma anche da Sucic. Se Simone Inzaghi lo schierava spesso a partita in corso, la situazione per il centrocampista è addirittura peggiorata con Chivu, che lo ha utilizzato per appena 500 minuti in stagione.