Inter, Frattesi in uscita? Quanto costa al club e il suo valore a bilancio

Manca poco al via della sessione del calciomercato invernale, che resterà aperta dal 2 gennaio al 3 febbraio. Tra le tante indiscrezioni, le più recenti hanno riportato nuovamente – come accaduto nel gennaio del 2025 e anche in estate – l’ipotesi di una cessione di Davide Frattesi da parte dell’Inter, con il giocatore alla ricerca di maggiore spazio rispetto a quello che sta trovando anche sotto la nuova gestione Chivu.
Frattesi, elemento importante della Nazionale di Gennaro Gattuso, sta vivendo un periodo complicato nell’Inter, dove fatica a trovare spazio, superato nelle gerarchie da Barella e Mkhitaryan, ma anche da Sucic. Se Simone Inzaghi lo schierava spesso a partita in corso, la situazione per il centrocampista è addirittura peggiorata con Chivu, che lo ha utilizzato per appena 500 minuti in stagione.
Quanto vale Frattesi? Il costo e il residuo a bilancio
La Juventus potrebbe rappresentare una destinazione utile per il calciatore, ma gli scenari in questo senso non sono ancora ben definiti. A livello economico, tuttavia, quali sono le ipotetiche cifre dell’operazione? Quanto vale Frattesi a bilancio e quanto costa al club nerazzurro la sua permanenza in rosa? Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Frattesi a bilancio è pari a 32,4 milioni di euro (aggiornato al 30 giugno 2025), con oltre 12,7 milioni di euro ammortizzati finora.
Al 30 giugno 2025, così, il valore netto di Frattesi era pari a 19,6 milioni di euro. Nella stagione 2025/26, l’ammortamento dovrebbe essere pari a complessivi 6,54 milioni: al 31 dicembre 2025, così, il valore netto di Frattesi dovrebbe essere sceso a circa 16,36 milioni di euro. In sostanza, per generare una plusvalenza l’Inter dovrebbe cedere il giocatore ad un valore superiore a questa cifra nel mercato invernale. Se invece decidesse di venderlo in estate, il valore netto al 30 giugno 2026 dovrebbe scendere a poco più di 13 milioni di euro: al di sopra di questa cifra, l’Inter incasserebbe così una plusvalenza.
Inoltre, va considerato anche l’eventuale risparmio legato ad ammortamento e stipendio lordo: nel dettaglio, infatti, il costo annuo a bilancio di Frattesi è pari poco meno di 12,1 milioni di euro, di cui 6,5 milioni legati all’ammortamento e 5,5 milioni di stipendio lordo (3 milioni di stipendio netto).