Infantino: «In futuro fuorigioco solo con l'attaccante completamente oltre il difensore»

Il presidente della FIFA torna sulla possibilità di cambiare l’attuale regolamento relativo al fuorigioco.

Gianni Infantino (Foto: Omar Vega/Getty Images)

La discussione su un possibile cambiamento della regolamentazione sul fuorigioco continua a essere uno dei punti su cui si sta focalizzando l’attenzione della FIFA. A confermarlo è lo stesso numero uno del massimo organo di governo del calcio mondiale Gianni Infantino, presente per il World Sport Summit a Dubai.

«Anni fa abbiamo introdotto il VAR per rendere il calcio più equo – ha dichiarato Infantino –, per dare all’arbitro l’opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere. Stiamo migliorando sempre di più il VAR, con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente».

Come è noto ogni cambiamento delle regole del calcio deve passare prime dall’Ifab: «Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all’attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco».

L’idea quindi è quella di punire il fuorigioco solamente quando l’attaccante è completamente oltre l’ultimo difendente, evitando che alcuni gol vengano di fatto annullati per pochi centimetri. «Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo – ha concluso Infantino –. È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo».

Gianni Infantino