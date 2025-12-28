Serie B, record stagionale di spettatori allo stadio nell'ultimo turno

Una scelta azzeccata dalla Lega B che ha conseguito il proprio record stagionale per quanto riguarda le presenze allo stadio . Le 10 partite dell’ultima giornata di campionato infatti hanno raccolto un totale di quasi 128.500 persone , superando così la cifra raggiunta alla prima giornata che si era fermato a 2mila in meno.

La Serie B , al pari della A, non si è mia fermata in questo periodo di feste ed è scesa in campo subito dopo Natale con un turno spalmato solamente su due giorni. Venerdì pomeriggio è toccato a Modena-Monza aprire la 18esima giornata, mentre le altre nove partite sono state giocate sabato 27 a partire dalle 12.30.

Stadi pieni a ogni latitudine e lungo tutta la Penisola. Il dato più alto si è registrato a Palermo con il Barbera che ha visto la vittoria degli uomini di Filippo Inzaghi contro il Padova per un totale di oltre 30mila persone. Bene anche a Marassi, nonostante la situazione complicata in casa Samp, con i blucerchiati che sono usciti dalla zona rossa, decisivo il 2-1 con la Reggiana, davanti a quasi 25mila persone.

Ma come detto la passione dei tifosi si è vista in tutti gli stadi con una dato che ha superato la media spettatori stagiona da Catanzaro a Modena, passando per Bari. Queste tre società hanno superato il muro dei 10mila spettatori con i tifosi che hanno potuto approfittare dei giorni di festa per seguire la propria squadra anche in trasferta. Un esempio sono i supporter del Padova che hanno seguito la propria squadra fino a Palermo in 400.