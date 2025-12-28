Serie B, record stagionale di spettatori allo stadio nell'ultimo turno

La Serie B, al pari della A, non si è mia fermata in questo periodo di feste ed è scesa in campo subito dopo Natale con un turno spalmato solamente su due giorni. Venerdì pomeriggio è toccato a Modena-Monza aprire la 18esima giornata, mentre le altre nove partite sono state giocate sabato 27 a partire dalle 12.30.
Una scelta azzeccata dalla Lega B che ha conseguito il proprio record stagionale per quanto riguarda le presenze allo stadio. Le 10 partite dell’ultima giornata di campionato infatti hanno raccolto un totale di quasi 128.500 persone, superando così la cifra raggiunta alla prima giornata che si era fermato a 2mila in meno.
Stadi pieni a ogni latitudine e lungo tutta la Penisola. Il dato più alto si è registrato a Palermo con il Barbera che ha visto la vittoria degli uomini di Filippo Inzaghi contro il Padova per un totale di oltre 30mila persone. Bene anche a Marassi, nonostante la situazione complicata in casa Samp, con i blucerchiati che sono usciti dalla zona rossa, decisivo il 2-1 con la Reggiana, davanti a quasi 25mila persone.
Ma come detto la passione dei tifosi si è vista in tutti gli stadi con una dato che ha superato la media spettatori stagiona da Catanzaro a Modena, passando per Bari. Queste tre società hanno superato il muro dei 10mila spettatori con i tifosi che hanno potuto approfittare dei giorni di festa per seguire la propria squadra anche in trasferta. Un esempio sono i supporter del Padova che hanno seguito la propria squadra fino a Palermo in 400.