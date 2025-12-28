Lazio, scoppia un nuovo caso arbitrale. Il club: «Chiediamo rispetto»

Zaniolo conduce palla fino al limite dell’area laziale e calcia, colpendo però il braccio di Davis, posizionato di fronte alla porta e di spalle al compagno. Il tocco di mano è evidente ma è stato considerato dall’arbitro e, successivamente dal VAR, non punibile, nonostante permetta all’attaccante di poter controllare il pallone, rimasto a sua disposizione in area dopo il tocco di braccio, e iniziare l’azione personale che porta al suo tiro vincente di mancino all’angolino.

Come detto, le prime proteste sono arrivate in campo, ma non si sono fermate qui. Nel corso della serata di sabato, la Lazio, attraverso il proprio profilo X ha scritto: «Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto».