Se stai cercando dove vedere Costa d’Avorio Camerun in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per la seconda giornata della Coppa d’Africa 2025. L’incontro si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 21.00 ed è valido per il gruppo F.

Dove vedere Costa d’Avorio Camerun in tv – I dettagli

La partita Costa d’Avorio-Camerun sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.