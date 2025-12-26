Se stai cercando dove vedere Angola Zimbabwe in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per la prima giornata della Coppa d’Africa 2025. L’incontro si giocherà venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 13.30 ed è valido per il gruppo B.

Dove vedere Angola Zimbabwe in tv – I dettagli

La partita Angola Zimbabwe sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.