Serie A, il risultato netto delle big a bilancio nel 2024/25: rosso aggregato più basso dal 2018/19

Come stanno le big storiche italiane da un punto di vista di conto economico a bilancio? Il confronto dei risultati netti nei bilanci della stagione 2024/25 delle big storiche del calcio italiano restituisce una fotografia più incoraggiante rispetto agli anni scorsi. Per la prima volta dopo anni, il quadro non è dominato da perdite pesanti e diffuse: alcuni club sono riusciti a contenere il rosso, mentre l’Inter addirittura ha chiuso l’esercizio con un utile di 35,4 milioni.

Seguono il Milan, anch’esso in positivo con 3 milioni, e il Napoli e la Lazio con perdite contenute rispettivamente di 21,4 e 17,2 milioni. Più marcate risultano le perdite di Roma e Juventus, pari a 53,9 e 58,1 milioni, ma comunque molto inferiori ai livelli degli anni precedenti.