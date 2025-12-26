Serie A, il risultato netto delle big a bilancio nel 2024/25: rosso aggregato più basso dal 2018/19

Come stanno le big storiche italiane da un punto di vista di conto economico a bilancio? Il confronto dei risultati netti nei bilanci della stagione 2024/25 delle big storiche del calcio italiano restituisce una fotografia più incoraggiante rispetto agli anni scorsi. Per la prima volta dopo anni, il quadro non è dominato da perdite pesanti e diffuse: alcuni club sono riusciti a contenere il rosso, mentre l’Inter addirittura ha chiuso l’esercizio con un utile di 35,4 milioni.
Seguono il Milan, anch’esso in positivo con 3 milioni, e il Napoli e la Lazio con perdite contenute rispettivamente di 21,4 e 17,2 milioni. Più marcate risultano le perdite di Roma e Juventus, pari a 53,9 e 58,1 milioni, ma comunque molto inferiori ai livelli degli anni precedenti.
Dal punto di vista strettamente annuale, la classifica del 2024/25 vede quindi l’Inter al comando, seguita da Milan, Lazio, Napoli, Roma e Juventus. La fotografia restituisce un primo segnale di inversione di tendenza, con le società che sembrano aver lavorato con maggiore attenzione su costi più sostenibili e ricavi più stabili.
La classifica del 2024/25 (risultato netto)
- Inter: +35,4 milioni
- Milan: +3,0 milioni
- Lazio: –17,2 milioni
- Napoli: –21,4 milioni
- Roma: –53,9 milioni
- Juventus: –58,1 milioni
Per quanto riguarda l’esercizio 2024/25:
- Inter e Milan chiudono in utile, spinte rispettivamente dai risultati sportivi e dalle plusvalenze.
- Juventus e Roma restano in rosso ma su livelli decisamente più contenuti rispetto ai picchi degli anni post-Covid.
- Napoli e Lazio mostrano perdite moderate, in linea con modelli gestionali che puntano a mantenere una struttura dei costi più snella, riuscendo nel primo caso comunque a ottenere risultati sportivi di rilievo (con la vittoria del secondo scudetto dell’era De Laurentiis).
Tra spese record e plusvalenze, player trading sempre più fondamentale nel modello Napoli: ma bilancio 2026 verso un nuovo rosso
Guardando all’andamento quinquennale 2020/21–2024/25, emerge un quadro ancora più significativo. Le sei squadre in analisi hanno complessivamente accumulato perdite per 2,126 miliardi, ma con una tendenza chiara al miglioramento. Dal pesante rosso di oltre 810 milioni del 2020/21, si è giunti al deficit di appena 112 milioni del 2024/25, che rappresenta il miglior risultato aggregato dal 2016/17, quando le big chiusero il periodo con un leggero avanzo di 21 milioni.
Analizzando i singoli club, la Juventus resta quella con il rosso cumulato più elevato (845,2 milioni), seguita dalla Roma (642,6 milioni). Inter e Milan hanno invece mostrato una traiettoria positiva, con il club nerazzurro che emerge come protagonista del 2024/25 grazie all’utile registrato. La Lazio conferma la propria capacità di contenere le perdite, mentre il Napoli chiude il quinquennio con un saldo positivo di 10,5 milioni, grazie a risultati sportivi di alto livello (con due scudetti vinti nel periodo in analisi) e a una gestione economica prudente.