La spiegazione del finale di “Una poltrona per due” tra arance e truffa sui futures

Spiegazione finale Una poltrona per due – La trama del film

Louis Winthorpe III è un elegante e snob agente di borsa appartenente all’alta società di Filadelfia. Ha un lavoro prestigioso, una vita agiata, una fidanzata affascinante ma superficiale, Penelope, e può contare sulla lealtà del suo maggiordomo Coleman, l’unica figura sinceramente umana nel suo quotidiano. All’opposto c’è Billy Ray Valentine, un senzatetto scaltro e truffaldino che sopravvive mendicando e fingendosi un reduce di guerra.

Le vite di Louis e Billy Ray si incrociano casualmente proprio alla vigilia di Natale, quando Billy Ray urta per errore Louis. Convinto di essere stato derubato, Winthorpe fa intervenire la polizia che arresta Billy Ray. Ad assistere alla scena sono i fratelli Randolph Duke e Mortimer Duke, ricchissimi finanzieri e datori di lavoro di Louis. Da qui nasce una discussione: Mortimer è convinto che il destino di una persona sia scritto nella genetica, mentre Randolph ritiene che siano le condizioni ambientali a determinare il successo o il fallimento.

Per dimostrare le proprie teorie, i Duke decidono di fare una scommessa simbolica da un dollaro e di mettere in atto un crudele esperimento: scambiare le vite di Louis e Billy Ray. Con l’aiuto del funzionario corrotto Clarence Beeks e, controvoglia, di Coleman, il piano prende forma. Billy Ray viene catapultato nel mondo dell’alta finanza, dove dimostra un talento naturale per gli affari, mentre Louis viene privato di tutto e accusato di reati mai commessi. Abbandonato dagli amici e dalla fidanzata, sprofonda nella disperazione. L’unica a mostrargli empatia è Ophelia, una prostituta inizialmente ingaggiata per distruggerne la reputazione ma che finisce per aiutarlo.

Quando l’esperimento sembra concluso e Randolph ha “vinto” la scommessa, Billy Ray scopre la verità e capisce che i Duke intendono liberarsi sia di lui che di Louis. Rintracciato Winthorpe, ormai sull’orlo del suicidio, gli racconta tutto. Insieme a Ophelia e Coleman, i due decidono di vendicarsi colpendo i fratelli Duke nel loro punto debole: le finanze.